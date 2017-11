Arrimadas quiere una mayoría constitucionalista el 21D y pide un proyecto "sensato"

Bruselas, 23 nov (EFE).- La candidata de Ciudadanos (C's) a la presidencia de la Generalitat, Inés Arrimadas, se ha mostrado hoy confiada en que las elecciones catalanas del 21 de diciembre (21D) den como resultado una mayoría constitucionalista y ha instado a que tras estos comicios se ponga en marcha un proyecto "sensato".

Desde la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, donde efectúa una visita de dos días, Arrimadas ha asegurado que su partido tiene una oportunidad "real y realista de formar una alternativa al nacionalismo", con un proyecto "que garantice nuestra pertenencia a España y a la Unión Europea" (UE).

"Incluso las encuestas que dan todavía mayoría a los partidos separatistas nos dicen que estamos a uno o dos escaños de poder gobernar por primera vez desde los valores de la Unión y del cumplimiento de la ley (...) y vamos a trabajar para conseguirlo", ha señalado.

En este sentido, ha recordado que en los sondeos previos a las elecciones de septiembre de 2015, en la que la su formación se convirtió en la principal fuerza de la oposición en Cataluña, "ninguna encuesta" dio a C's el resultado que finalmente obtuvo.

"Nuestro resultado superó todas las expectativas y todas las encuestas. Tengo mucha confianza en que vamos a poder ganar una alternativa de Gobierno en las próximas elecciones", ha afirmado.

En una comparecencia en la que se ha expresado en castellano, inglés y catalán, Arrimadas ha lamentado la "peor crisis institucional, política, económica y social de la últimas décadas en Cataluña" y ha asegurado que su presencia en Bruselas representa a "la mayoría social de Cataluña que se siente catalana, española y europea".

Así, la líder de la oposición catalana ha señalado al Ejecutivo encabezado por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont como responsables de la "debacle económica" y la crisis social que vive Cataluña, si bien criticó también los "errores" del Gobierno español, tanto del actual como de los anteriores.

A su juicio, han sido Gobiernos que "no han sabido plantear una alternativa ilusionante, no han sabido o no han querido reformar las cosas que hay que reformar en España y además (...) no han sabido comunicar qué estaba pasando en nuestro país", mientras la Generalitat dedicaba "ingentes cantidades de tiempo y dinero en comunicación y propaganda".

"Nos parece fundamental que se cumpla la ley, pero nosotros queremos plantear reformismo y también un proyecto que sepa ilusionar y explicar a todos los catalanes qué significa seguir dentro de España y de la UE", ha añadido.

Desde la capital comunitaria, donde se ha reunido con varios líderes del partido liberal europeo, Arrimadas ha insistido en que todas las instituciones europeas "han sido claras en defender el orden constitucional" y "respecto a que nadie en Europa apoya al expresidente Puigdemont".

"Es otra de las grandes promesas fallidas del Gobierno de la Generalitat, prometieron que iban a declarar la independencia y que nos iba a reconocer todo el mundo y no nos ha reconocido nadie, obviamente", ha dicho Arrimadas.

Respecto a las futuras alianzas tras los comicios del 21 de diciembre, ha aprovechado para replicar al líder del PSOE, Pedro Sánchez, después de que negara esta mañana su apoyo a un candidato de Ciudadanos a la investidura, y ha dicho que los socialistas tendrían "difícil" explicar "que prefieren seguir alargando el 'procés'" por no respaldar a C's.

"La situación en Cataluña es muy grave y yo le aseguro que si los números dan para hacer Gobierno alternativo pediré apoyo al PSOE", ha explicado la candidata de la formación naranja, que ha apelado a que el grupo socialista "tome una buena decisión" al respecto.

Preguntada por la posibilidad de formar una coalición con las fuerzas secesionistas si estas renunciaran a la independencia unilateral, Arrimadas ha negado la mayor y ha dicho que "los partidos independentistas no van a cambiar de objetivo".

"Los partidos independentistas van a seguir haciendo lo mismo si vuelven a gobernar, de hecho es que se presentan incluso las mismas personas", ha advertido.

Arrimadas se reunió ayer, entre otros, con el presidente del Partido Liberal europeo, el holandés Hans Van Baalen; el vicepresidente de la Eurocámara, Pavel Telicka; y el portavoz de los liberales en el Parlamento flamenco, Bart Sommers.

Hoy participará en un acto en el Comité de las Regiones y se reunirá con el presidente del grupo de los liberales europeos (ALDE), Guy Verhofstadt, la misma formación política en la que están agrupados los representantes de C's y el eurodiputado del Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCat) Ramón Tremosa.

Sobre esta convivencia en el mismo grupo parlamentario de dos fuerzas tan dispares en su posición sobre Cataluña, Arrimadas ha asegurado que los valores de C's son "plenamente europeístas y liberales" y que "quizás los que defienden salir de Europa tengan más dificultades para explicar según qué cosas".