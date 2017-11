FARC se someterán a la Justicia para responder de su crímenes, asegura Pacho Chino

Ginebra, 24 nov (EFE).- Francisco González, alias "Pacho Chino", excabecilla de las FARC, reiteró hoy el compromiso de la guerrilla a someterse a la Justicia Especial para la Paz (JEP) por los crímenes que cometieron, pero reivindicó que también lo sean los actores estatales y civiles que estuvieron implicados en el conflicto.

El que fue durante décadas comandante en el suroeste del país participó esta semana en Ginebra en un evento organizado por la entidad Geneva Call, que trabaja para que los actores no estatales implicados en un conflicto cumplan la ley humanitaria internacional.

Durante ese evento concedió una entrevista a Efe que versó sobre el cumplimiento de los Acuerdos de Paz de La Habana, que pusieron fin a más de medio siglo de guerra civil en Colombia, y que fueron firmados en un acto del que hoy se cumple un año.

"Pacho Chino" dijo que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) están "totalmente comprometidas" a cumplir dichos acuerdos y poder "resarcir a las víctimas" que, según cifras oficiales, se elevan a más de ocho millones de personas.

Según la ley internacional y la Justicia transicional, parte esencial de otorgar justicia a las víctimas es ver a sus victimarios ser juzgados por los crímenes que cometieron.

"Nosotros estamos dispuestos a asumir el reclamo de las víctimas, de comparecer y acusar a quien haya sido su victimario en una Corte", afirmó el alto cargo de las FARC.

"Nosotros hemos dicho que sí, que nosotros estamos de acuerdo, no tenemos ningún problema en ir a esa confrontación, pero queremos que vaya el Estado también", respondió al ser preguntado sobre si él individualmente responderá por sus actos, como el secuestro de 12 diputados del Valle del Cauca, 11 de los cuales murieron en cautiverio.

"Pacho Chino" recordó que ya estuvo en Cali y "pedimos perdón" "y aceptamos nuestra responsabilidad" ante los familiares de los diputados, y definió este acto "como el más simbólico en el Valle del Cauca de reconocimiento a las víctimas".

"Nosotros hemos hecho estos actos de constricción y esperamos que el Estado haga lo mismo".

Dejó claro, que para que el proceso de paz prospere, los guerrilleros no pueden ser los únicos en pagar por sus actos.

"El discurso se ha ido acomodando de tal manera que sólo vamos a ir las FARC. Queremos que también estén los representantes del Estado, y los del paramilitarismo y de los civiles que también fueron responsables", sostuvo.

La Corte Constitucional de Colombia declaró ajustado al derecho la JEP -que según el acuerdo de paz se encargará de calificar jurídicamente las conductas graves cometidas por los actores del conflicto armado- pero excluyó de la obligatoriedad de someterse a dicha jurisdicción a agentes estatales no militares y a terceros responsables de graves crímenes.

El guerrillero considera que el cambio en la interpretación del alto tribunal se debe a presiones de los partidos presentes en el Parlamento, donde las FARC no tiene representación.

"En el Parlamento los señores que instigaron la guerra son los que están legislando y ellos están modificando los acuerdos a su estilo", opinó.

No obstante, reiteró su compromiso con lo pactado.

"Nosotros vamos a responder, pero no podemos responder solos, porque en la guerra no hubo uno solo, éramos tres partes. Si nos quedamos solos quedaremos como los únicos victimarios y los otros lavándose las manos", aseveró.

Respecto a la posibilidad de entrar a la vida política tras las elecciones parlamentarias del próximo marzo, ahora que las FARC se ha constituido en partido político, el excombatiente denunció "los obstáculos" con los que se están enfrentando.

"El Gobierno no ha cumplido con las garantías jurídicas. Quienes estamos apostando a actividad política legal todavía tenemos problemas con la documentación, dado que en ésta aparece que somos terroristas o condenados o con procesos judiciales por resolver".

"Pacho Chino" recordó la condición de que los candidatos tienen que comparecer ante la JEP "pero como ésta no está funcionando, no pueden comparecer y entonces no serán candidatos".

"Si no resuelven ese conflicto (la participación políticas) no va a culminar el proceso de paz, y ese es el alma del proceso de paz: si las FARC no puede participar y la participación política no es libre para todos los colombianos, habrá un Estado excluyente", dijo.

"Lo mejor es que se nos de vía libre para someternos libremente al juzgamiento de la sociedad y que sea ella la que diga si está dispuesta a apoyar nuestros postulados políticos".