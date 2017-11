Madrid involucrará a sus vecinos en la lucha contra la violencia machista

Madrid, 24 nov (EFE).- El Ayuntamiento de Madrid enviará una carta a 1,3 millones de hogares madrileños para implicar al entorno de las mujeres en la lucha contra la violencia machista, mostrar que este problema no es de ámbito doméstico y hacer visible que la ciudadanía madrileña defiende "los buenos tratos".

Bajo el nombre 'Barrios por los buenos tratos', esta iniciativa ha sido presentada hoy con motivo del día contra las violencias machistas que se celebra mañana y cuenta con el apoyo de todos los grupos municipales.

Busca concienciar de que "todos los vecinos y vecinas de Madrid, voten a quien voten, tienen que implicarse", como ha subrayado hoy la delegada de Políticas de Género y Diversidad, Celia Mayer.

El objetivo es "llegar a todas esas mujeres a las que no estamos siendo capaces de llegar" y para ello, además de concienciar, el Consistorio dará información de servicio sobre la red de atención a las mujeres víctimas de violencia de género "poco conocida entre la ciudadanía" y habilitará el 010 como teléfono de consulta.

En lo que va de año han sido asesinadas en Madrid cuatro mujeres y un bebé mientras que el año pasado se registraron 12.000 denuncias por violencia de pareja o expareja y los servicios municipales atendieron a 3.364 mujeres y 646 niños, datos que sólo son "la punta del iceberg" porque mucha de esta violencia está silenciada.

"En muchas ocasiones el entorno es consciente y o bien se sigue considerando del ámbito privado doméstico o porque no se tienen herramientas el entorno no denuncia, no colabora o simplemente no hace nada", ha explicado Mayer en la presentación de esta campaña "en positivo" en el Palacio de Cibeles. .

Además de esta carta, el Ayuntamiento de Madrid enviará carteles para los pomos de las puertas con el lema "Mi puerta está abierta por los buenos tratos" con lo que pretende mandar "un mensaje fuerte de las comunidades para decir a las mujeres que no están solas".

Además, se distribuirán 55.000 folletos por todos los distritos con información útil sobre la red de recursos y se darán 22.000 carteles para comercios a pie de calle.

Mayer ha subrayado la necesidad de que las mujeres sepan que no están solas y de dar un mensaje muy claro de que son los agresores quienes "están fuera de la sociedad".

"No se puede mirar hacia otro lado cuando se tenga sospecha de malos tratos", ha recalcado por su parte la primera teniente de alcalde Marta Higueras, quien ha recordado que la obligación de los ciudadanos y sobre todo de los funcionarios es poner en conocimiento de la Fiscalía sus sospechas.

En la presentación celebrada hoy en el Palacio de Cibeles, la concejal de Ciudadanos Sofía Miranda ha celebrado el consenso conseguido con esta campaña y ha destacado que el hecho de que el 80% de las mujeres no denuncie se relaciona con su "aislamiento total de su círculo más cercano".

Es "fundamental" que "todos y todas nos impliquemos" ha añadido Miranda, que ha resaltado también las situaciones que viven las mujeres de más de 65 años que en ocasiones no detectan estar sufriendo maltrato.

Además, la edil del PSOE-M Eríka Rodríguez ha destacado la necesidad los "lazos de solidaridad" en las comunidades mientras que la 'popular' Beatriz Elorriaga ha destacado que esta problemática va "más allá de las ideologías" y que es necesario implicarse.

El Consistorio madrileño buscará dar continuidad a esta campaña más allá del 25 de noviembre y de cara a marzo presentará una campaña "territorializada" contra la violencia machista.