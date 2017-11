Egibar dice que el acuerdo de Presupuestos en Euskadi está a la espera de si satisface a PP el cambio en Sociedades

24/11/2017 - 11:21

Cree que la aprobación del Concierto y el Cupo ha sido posible porque "hay estado de necesidad y preocupación" y el PP "pide asistencia"

BILBAO, 24 (EUROPA PRESS)

El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, ha asegurado que el acuerdo de Presupuestos en Euskadi "no está cerrado" y, en la actualidad, se está a la espera de ver "hasta qué punto satisface" al PP los cambios en el impuesto de Sociedades acordados entre PNV y PSE. Además, se ha mostrado convencido de que la aprobación del Concierto y el Cupo ha sido posible porque cuando "hay estado de necesidad y preocupación" el PP "pide asistencia".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, el representante jeltzale ha desvinculado la ratificación de las leyes del Concierto y el Cupo en el Congreso de los Diputados del acuerdo presupuestario en Euskadi, porque son "dos cosas distintas".

Según ha advertido, el acuerdo sobre las Cuentas vascas "no está hecho". Ha recordado que el PP "ha puesto como condición 'sine qua non' que hubiera una configuración diferente" en el impuesto de Sociedades, porque si no, "no iba a tener éxito la vía presupuestaria".

"Y estamos en esas, en el primer intento de chequear hasta qué punto satisface o qué nivel de respuesta ofrece el PP ante la posibilidad de que el impuesto de Sociedades, en el nominal pueda tener una rebaja escalonada y en el efectivo también una progresión al alza", ha explicado.

Para Egibar, el PP "está jugando una baza política, en la medida en que sabe que en el Parlamento vasco" el Ejecutivo está "a falta de un voto para aprobar los presupuestos, y es imprescindible en la política alavesa en la medida que EH Bildu y Podemos marcan distancia con el Ejecutivo".

"Ahí suele existir un peligro, el pensar que ser el único resulta que eres imprescindible. No siempre es así pero juega esa baza política", ha dicho.

Egibar considera que el PP "legítimamente aprovecha el hueco que queda" porque "al Gobierno Vasco le falta un voto" y EH Bildu rehúsa y Podemos se distancia", por lo que el PP pone condiciones. "Suele haber un umbral de negociación y unas conclusiones finales. Deduzco que cuando el PP habla de reforma fiscal, también habla de reforma del IRPF. Nosotros hablamos de una bajada escalonada del impuesto de Sociedades", ha apuntado.

Preguntado por si se han impuesto las 'tesis' de Unai Rementeria, ha respondido que "en todos los ámbitos donde reside la competencia", en las Juntas Generales, "debates de este corte se han producido". "El PNV y el PSE, tenemos una posición de síntesis muy equilibrada en este tema", ha indicado.

También ha recordado que "ha habido críticas de las patronales" respecto a que "se hipotecaba el futuro de las empresas y no incentivábamos", lo que considera que constituye "un intento de "condicionar el debate público".

"Los sindicatos también han hecho propuestas, pero PNV y PSE en los tres consejos de diputados tenemos la misma norma. El juego de enmiendas hará que determinadas figuras tributarias tengan determinado ajuste en una dirección u otra, pero ése es el debate. Ese debate hay que deslindarlo de los debates presupuestarios, aunque en el tiempo coincidan", ha apuntado.

CONCIERTO

Egibar ha aludido a la aprobación, en el Congreso de los Diputados, de la modificación del Concierto Económico y la nueva metodología de señalamiento del Cupo para el quinquenio 2017-2021, para asegurar que "ayer se ratificó un acuerdo del pasado que ha tardado en llegar a la Cámara".

Además, se ha referido a la defensa que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, realizó este jueves del acuerdo fiscal y se ha preguntado por qué "esto no fue posible hace 10 años".

A su juicio, "esto no fue posible hace diez años porque el PP no le interesaba y cuando hay estado de necesidad y preocupación piden asistencia". "Mientras no han necesitado, no nos han querido para nada", ha censurado.