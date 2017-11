Cifuentes destaca la labor ejemplar de los bomberos de Madrid en su 50 aniversario

Madrid, 24 nov (EFE).- La presidenta regional, Cristina Cifuentes, ha destacado hoy la labor ejemplar de los bomberos de la Comunidad de Madrid en el acto de conmemoración del cincuenta aniversario del Cuerpo.

Éste se puso en marcha en 1967 con la creación del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios por parte de la antigua Diputación Provincial de Madrid.

Durante el acto, que se ha celebrado en la Real Casa de Correos, Cifuentes ha distinguido a una veintena de bomberos destacados en este medio siglo de historia, entre ellos algunos de los primeros contratados, responsables de parques señalados, los cuatro jefes que ha tenido el Cuerpo en estos años y sus dos fundadores, Antonio López Lillo y José Luis Calle.

De 1967 a 2017, los bomberos de la Comunidad de Madrid han pasado de 85 intervenciones a más de 15.000, de trece personas en plantilla a más de 1.200, de 10 millones de pesetas de presupuesto a 130 millones de euros y de seis vehículos destinados a la extinción a más de doscientos.

El primer jefe del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, José Luis Calle, ha subrayado que "todos y cada uno de los miembros del Cuerpo de Bomberos hemos trabajado para conseguir la máxima seguridad en toda la provincia, conscientes de que nuestro trabajo consistía en arriesgar, si fuera necesario, nuestras propias vidas para salvar las de los demás".

La celebración ha contado con el testimonio de Ángel Zaragoza, de 20 años, quien en julio de este año sufrió un grave accidente de tráfico en la M-40, cuando viajaba con otros tres amigos, y de Ángel Hernández, de 78 años, quien en octubre de 2016 perdió la orientación durante una excursión con otros dos amigos.

"Cuando vi el amasijo de hierros en que se había convertido el coche, me quedó aún más claro que no estaríamos aquí si no hubieran tardado menos de quince minutos en socorrernos. Hoy lo podemos contar", ha señalado Ángel Zaragoza antes de mostrar su agradecimiento a los bomberos.

Por su parte, Ángel Hernández ha explicado que, durante una ruta de senderismo, después de recorrer 30 kilómetros, con un calor sofocante y cuando estaban "medio desmayados", se encontraron con un camino cortado y pidieron auxilio a los bomberos, que llegaron en menos de tres minutos. "Nos salvaron la vida", ha asegurado.

En su intervención, la presidenta regional ha expresado la gratitud de los madrileños al Cuerpo de Bomberos que hoy es "un referente de la seguridad" y "un ejemplo a seguir por parte de muchos".

Ha destacado que el prestigio de los bomberos de la región se extiende "por todo el mundo" y ha elogiado el "buen hacer" de una plantilla de profesionales que ha logrado que este año apenas hayan ardido 250 hectáreas, un 35 por ciento menos que en 2016.

La presidenta regional ha recordado que esta misma semana se ha cerrado con las organizaciones sindicales el calendario de la mayor convocatoria de empleo en la historia del Cuerpo, que permitirá que antes de que concluya 2018 se incorporen más de trescientos bomberos.

Además, se ha abierto un nuevo parque de bomberos en Valdemoro, se construirá otro en Alcobendas y se implantará una base operativa en Villarejo de Salvanés.

Al homenaje también han asistido, entre otros, el consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno, Ángel Garrido; el director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, Carlos Novillo, y el director general de Emergencias, Enrique Núñez, así como una representación de los diecinueve parques de bomberos de la región.

Tras el acto, la presidenta ha visitado en la Puerta del Sol la exhibición de material y los talleres con consejos de prevención que han realizado los bomberos para más de un centenar de alumnos de sexto de Primaria de los colegios públicos Nuestra Señora de la Paloma, San Ildefonso y Antonio Moreno Rosales.

La Consejería de Presidencia ha editado un libro conmemorativo, escrito por Diego Lechuga, que describe la historia del Cuerpo con el título de "Clave 50. Medio Siglo del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid".