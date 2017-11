Fernández Moya recuerda que Carmena ha incumplido la regla de gasto varios años

Jaén, 24 nov (EFE).- El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha dicho hoy en Jaén que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, "viene incumpliendo la regla de gasto durante varios años", y que "esto no es una situación de un año".

En declaraciones a los periodistas tras un acto por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Fernández de Moya ha señalado que "la señora Carmena incumplió la regla de gasto por 17 millones en el año 15 e incumplió la regla de gasto por 233 millones en el año 16".

Ha añadido que los planes económicos y financieros que mandan "no reconducen la senda de gasto y llevan importes de incumplimiento de esa regla de gasto en el 2017 por 238 millones y en el 2018 por 243 millones de euros".

Ha defendido que la regla de gasto es un instrumento de disciplina presupuestaria y que el Gobierno lo que le pide al Ayuntamiento es lo mismo "que a las miles de administraciones públicas, y es que cumplan con la regla de gasto".

En su opinión, "las cuentas del Ayuntamiento de Madrid "no están intervenidas, ese término no obedece a la realidad porque no aparece en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera".

Ha explicado que lo que se le pide a la interventora general del Ayuntamiento es que en la medida en que la tutela financiera recae sobre el Ministerio proceda con carácter semanal a informar de los acuerdos que se toman para reconducir la senda de gasto "y que el Ayuntamiento de Madrid cumpla con la Ley".