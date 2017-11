M. de Vigo dice que Puigdemont tiene que debatir con Albiol y no con Rajoy

Madrid, 24 nov (EFE).- El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha dicho al expresidente Carles Puigdemont, quien ha pedido diálogo bilateral con el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, que con quien tiene que debatir es con el candidato del PPC Xavier García Albiol "y con aquellos con quienes se va enfrentar directamente" el 21D.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Méndez de Vigo ha respondido así a unas declaraciones de Puigdemont difundidas hoy en una entrevista de la radio pública alemana Deutschlandfunk en las que exige "hablar bilateralmente" con Rajoy, "porque el problema que existe en Cataluña no existe en otra comunidad autónoma española".

Ante estas declaraciones, Méndez de Vigo ha reprochado a Puigdemont que esté evitando el debate "y echando balones fuera", algo que ha empezado hacer, en su opinión, desde que "se refugió en Bélgica evitando a la justicia española".

Además, Méndez de Vigo ha instado a Puigdemont a explicar las acciones que han llevado a Cataluña a la "pérdida de prestigio y reputación" a través de unas políticas secesionistas que han tenido en Europa "cero apoyos".

A la pregunta de si el Gobierno va a implantar algún tipo de incentivo fiscal para que regresen las empresas a Cataluña, Méndez de Vigo ha subrayado que son los partidos políticos los que tienen que hacer propuestas de cara a las elecciones. "No tienen que estar en místicas, que algunos ya sabemos dónde llevan, a pérdida de credibilidad y de reputación", ha precisado.

El portavoz ha recordado que la sanidad, la educación y las infraestructuras son el debate y los temas "que de verdad preocupan a la gente".

Y ha recordado que el presidente Mariano Rajoy ya hizo un llamamiento doble a las empresas catalanas, para que vuelvan las que se han ido y para que no se vayan las que continúan aquí, porque "las causas que habían provocado esa inseguridad ya no existen y para que no se boicoteen los productos catalanes".

También sobre el 21D, Méndez de Vigo ha pedido a los ciudadanos catalanes que analicen si lo que ha pasado en los últimos años ha traído algún beneficio y que, a la hora de votar, "piensen quién les ha estado engañando todo este tiempo".

Preguntado por el anuncio del líder del PSOE, Pedro Sánchez, de que su partido no apoyará ni un Govern independentista pero tampoco de Ciudadanos, Méndez de Vigo ha asegurado que será Sánchez quien tenga que dar cuenta de esa decisión a sus "hipotéticos votantes". "A nosotros no nos gustan los vetos", ha recalcado.

El ministro sí ha observado "desconcierto" e "improvisación" después de que los partidos independentistas hayan dicho que renunciarán a la vía "unilateral" si ganan las elecciones.

Para Méndez de Vigo, esas declaraciones son la demostración de que se han dado "de bruces" con la realidad después de haber prometido durante meses la "arcadia feliz".