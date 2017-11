Bruselas se prepara para la llegada de al menos 10.000 manifestantes por la independencia de Cataluña el 7-D

Bruselas se prepara para la llegada de al menos 10.000 personas para participar en la manifestación a favor de la independencia de Cataluña que ANC y Òmnium Cultural han convocado el próximo 7 de diciembre bajo el lema "Europa, despierta, ayuda a Cataluña".

BRUSELAS, 24 (EUROPA PRESS)

Los organizadores han solicitado a las autoridades locales permiso para celebrar una manifestación "con algo más de 10.000 personas", según ha informado a Europa Press la portavoz de la Policía de Bruselas capital, Ilse Van de Keere.

La cifra podría aumentar en los próximos días, ha explicado la portavoz policial, porque siguen en marcha los preparativos de la marcha y faltan por concretar aún detalles de la organización.

Tampoco se ha definido aún el dispositivo policial que se pondrá en marcha el día de la convocatoria y que "dependerá del número de participantes estimados, del recorrido y del modo en que se desarrolle" el acto.

Las autoridades, los organizadores y otros actores afectados --como los servicios de transporte público y ferrocarril-- han mantenido ya varias reuniones preparatorias y habrá más hasta el día del evento, con el fin de cerrar todo los flecos. La Policía de Bruselas fue notificada el pasado 9 de noviembre por los convocantes de la organización de la manifestación.

Una vez que la Policía haya concluido su informe lo someterá al alcalde de la ciudad para que confirme o no la manifestación, un permiso oficial que aún no se ha producido, pero para el que la portavoz policial aclara que es habitual seguir este procedimiento y que no debe afectar al desarrollo de la marcha.

El itinerario inicialmente pensado por los organizadores se centraba en el barrio europeo de Schuman, con un breve recorrido que atravesara el parque del Cincuentenario, que desemboca ante las sedes de las principales sedes de las instituciones europeas en Bruselas.

Sin embargo, la Policía bruselense cree que "difícilmente" se pueda concentrar el gran número de personas que se espera en ese espacio y por tanto negocia un itinerario alternativo que pase igualmente por el barrio de la UE.

Se da la circunstancia de que ese mismo día y a una hora similar se celebrará en Bruselas la cabalgata de San Nicolás en la que participan las escuelas católicas de la ciudad, por lo que las autoridades examinan el modo de compaginar las actuaciones necesarias para celebrar ambos eventos simultáneamente, aunque no vayan a compartir espacio.

Además, las 18.000 plazas hoteleras que oferta Bruselas están completas para esos días, según las cifras ofrecidas por el diario La Libre Belgique.

Òmnium Cultural y ANC han adelantado que se han fletado cinco vuelos chárter (desde Barcelona, Lleida y Girona) y previsto la salida de autobuses desde unos 70 puntos de Cataluña para el traslado de los manifestantes.