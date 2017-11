El Gobierno responde a Pedro Sánchez que Cataluña necesita "construir" y no "vetos" como el del PSC a Arrimadas

24/11/2017 - 16:49

Méndez de Vigo dice, un mes después del 155, que está funcionando "correctamente" y con "normalidad" en las consejerías

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, ha asegurado este viernes que en Cataluña hay que apostar por "construir" tras las elecciones del próximo 21 de diciembre, con una política "con cabeza e inteligencia" que apueste por la "moderación", dejando fuera los "vetos" y los "frentes".

Así se ha pronunciado al ser preguntado cómo valor que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, haya asegurado que los socialistas no van a hacer presidente de Cataluña a un partido que "abrace el independentismo o el secesionismo", ni a uno de "derechas" que es "la media naranja del PP", en alusión a la candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Méndez de Vigo ha indicado que en ese caso a quién tendrá que dar cuenta Pedro Sánchez es a sus "hipotéticos votantes", a los que deberá explicar "por qué lleva a cabo ese tipo de iniciativas".

"A nosotros no nos gustan los vetos. Creemos que lo importante es construir y ser positivo. Creemos que Cataluña en estos momentos necesita mucha política con inteligencia, con moderación, y con cabeza. Y por lo tanto, la constitución de frentes a un lado o vetos de otro no nos parece que sea lo adecuado", ha enfatizado.

Méndez de Vigo ha recalcado que, aunque en el Consejo de Ministros no se ha realizado ninguna evaluación sobre el primer mes de aplicación del artículo 155 de la Constitución, ese precepto está "funcionando correctamente". Según ha añadido, la "mejor prueba de ello" es la situación de las distintas consejerías en Cataluña, donde la situación es de "normalidad, como pueden comprobar todos los ciudadanos".

PROPUESTAS ELECTORALES

Méndez de Vigo ha afirmado que ante las elecciones catalanas que se celebran el próximo 21 de diciembre los partidos se tienen que dedicar a contar a los ciudadanos si tienen un "proyecto para Cataluña, España y Europa" y qué "soluciones" ofrecen "a sus problemas", en lugar de plantear "cosas que no se producen en la realidad", en alusión a la hoja de ruta independentista.

En cuanto a la propuesta del PP catalán de llevar a su programa electoral incentivos fiscales a las empresas que se han marchado de Cataluña estas semanas, el ministro ha señalado que son los partidos los que tienen que hacer propuestas ante la campaña, ocupándose de "los problemas que afectan a la gente", sin estar en "místicas" que ya se ha visto que llevan a la "pérdida de credibilidad y reputación"

Al ser preguntado si Mariano Rajoy también podría poner en marcha un plan para que vuelvan las empresas y no se vayan más, Méndez de Vigo ha recordado que esta misma semana el jefe del Ejecutivo hizo un llamamiento en Bacelona a las empresas para que se queden en Cataluña porque, tras el 155, "las causas que han provocado esa inseguridad no deben existir" y para que "no se boicoteen los productos catalanes".

INJERENCIAS RUSAS Y VENEZONALAS

Por otra parte, al ser preguntado si el Gobierno tiene previsto abrir alguna investigación en relación con las injerencias rusas y venezolanas en Cataluña -al margen de que se produzca la comparecencia de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en la Comisión de Secretos Oficiales, como ha pedido el PSOE--, Méndez de Vigo ha dicho que están a "disposición de las Cámaras" para acudir "cuando lo soliciten" y "dar la información que obre en su poder".

"Nos parece que no cabe mayor ejercicio de claridad y de transparencia. Serán las cámaras las que tomen alguna decisión, pero creo que hemos sido claros", ha enfatizado, para recordar que este asunto no afecta solo a España sino también a otros países, por lo que la solución tiene que ser también europea.