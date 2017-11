Bescansa niega que su propuesta constitucional sea un desafío a la cúpula de Podemos y pide no personalizar el debate

24/11/2017 - 18:19

Reivindica la capacidad de "todas las personas de Podemos" de proponer ideas para someterlas al debate en la organización

La cofundadora de Podemos y diputada en el Congreso Carolina Bescansa ha afirmado este viernes que sería una "banalización" que la propuesta de reforma constitucional que ha puesto sobre la mesa se entienda como un desafío a la cúpula del partido morado. Además, ha pedido que no se personalice este debate pues sería "hacerle un flaco favor" al país, que "necesita propuestas" para hacer frente a la crisis territorial.

En declaraciones a los periodistas antes de exponer su planteamiento a estudiantes de la Universidad de Sevilla, Bescansa ha explicado que la propuesta que ha presentado es "muy clara, aterrizada, y con bastante nivel de detalle". "Está a la altura de los problemas que hay en el país", ha apostillado.

Tras insistir en que se trata de un planteamiento "concreto" y resultado del trabajo llevado a cabo en el seno de la Secretaría de Programa y Proceso Constituyente durante el año 2016, Bescansa ha advertido de que "lo peor" que pueden hacer "es intentar interpretar la propuesta en términos personales".

En este sentido, la exdirigente ha defendido que ahora su formación debe poner a debatir esta propuesta con otras propuestas que puedan ponerse sobre la mesa. "Y que el conjunto de Podemos discutamos qué queremos hacer con nuestro país", ha apuntado.

"Todas las personas que estamos en Podemos, en el lugar que estemos, tenemos capacidad, ganas e ideas suficientes como para poder someterlas al debate en la organización y sacarlas adelante", ha enfatizado.

"CUANDO HAY PROPUESTAS, LO MÁS RESPONSABLE ES DEBATIRLAS"

"Personalizar el debate me parece hacerle un flaco favor a nuestro país", ha afirmado, antes de incidir en que cuando hay propuestas sobre la mesa, "lo más responsable por parte de todos es discutirlas, debatirlas y hablar sobre ellas y no sobre las personas que las plantean".

En este marco, entiende que ahora "hace falta poner a debatir las propuestas con otras propuestas, tanto de Podemos como del resto de partidos". "Llevamos meses sino años hablando de la reforma constitucional y tenemos que el PP ha dicho que no hay que cambiar nada, el PSOE dice que sí hay que cambiar la Constitución pero cuando le preguntas el qué nunca contesta", ha lamentado.

En cuanto a la postura de la dirección de Pablo Iglesias ante su propuesta, la diputada de Unidos Podemos ha explicado que "la están evaluando y considerando", toda vez que ha insistido en que se trata de un planteamiento "lo suficientemente sólido como para que vayamos a debatirla durante mucho tiempo".

Preguntada por el hecho de que no vaya a participar en las jornadas que celebra Podemos este fin de semana en Córdoba precisamente para debatir sobre la reforma constitucional y el modelo territorial, Bescansa ha dicho que este asunto lleva discutiéndose en el partido "desde hace mucho tiempo" y ha aseverado que "no hay ningún foro exclusivo en Podemos para hacerlo".

"Llevamos discutiendo esto en los círculos, en los Consejos Ciudadanos y en el grupo parlamentario mucho tiempo", ha agregado antes de avanzar que este sábado participará en la I Asamblea de Círculos Sectoriales de Podemos para discutir sobre esto mismo.

A su juicio, "no hay límites para el debate dentro de una organización nítidamente democrática y lo que hay que hacer es poner propuestas concretas sobre la mesa y que estén a la altura de los problemas que tenemos".

"Yo he dado el paso, he formulado tres propuestas bastante concretas, ahora toca escuchar más propuestas y discutirlas", ha insistido para recalcar que España "no se merece que no estemos a la altura ni tengamos un debate banal sobre las personas que están detrás de esas propuestas".