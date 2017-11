Asociaciones de Guardia Civil piden la dimisión de Nieto (Interior) tras decir que cobran por encima de la media europea

24/11/2017 - 19:41

Las ocho asociaciones de la Guardia Civil han reclamado este viernes la dimisión del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, por "el desprecio manifiesto hacia el colectivo" que en su opinión demostró al defender en el Senado que los sueldos de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están por encima de la media de otros funcionarios en España y de las policías europeas.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El 'número dos' de Interior subrayó este jueves en la Comisión de Interior del Senado que el salario de los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado está ya "por encima de la media del resto de funcionarios en España y de otras policías en Europa".

Unas afirmaciones que "no se pueden tolerar" y que han sentado "muy mal" a las ocho asociaciones de Guardia Civil que, en una acción conjunta, reclaman la dimisión de Nieto al considerar que no "merecen" el trato recibido y que no es la persona adecuada para ocupar la Secretaría de Estado de Seguridad "por el desprecio manifiesto hacia el colectivo y la falta de información y de rigor" que ha demostrado con estas declaraciones.

"No vamos a consentir comparaciones con el resto de funcionarios porque en nada se parece el trabajo, la penosidad y el riesgo para la propia vida que corremos los miembros de los cuerpos policiales con las funciones del resto de personal público", han recalcado las asociaciones, que lamentan además la "desafortunada ocurrencia" de compararles con los médicos.

"Todo un despropósito, pues toda su intervención indicaba la intención de menospreciar al colectivo policial y salirse por los cerros de Úbeda para defender lo indefendible", añaden.

Según defienden, los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han perdido más de un 12 por ciento de poder adquisitivo desde el 2010 y la equiparación salarial con las policías autonómicas "es un clamor, no ya sólo de Guardia Civil y Policía Nacional, si no también de toda la ciudadanía".

"No podemos tolerar que diga que estamos bien pagados, que se nos compare con otros colectivos y menos que se quiera engañar manifestando que nuestros sueldos están muy por encima de las retribuciones de las policías europeas", han reiterado.

Se trata de una demanda conjunta solicitada por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), la Unión de Guardias Civiles (UniónGC), la Asociación Profesional de Cabo de la Guardia Civil (APC-GC), los Independientes de la Guardia Civil (IGC), Asociación Pro Guardia Civil (APROGC), Unión de Oficiales (UO), Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC).