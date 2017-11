CCOO y UGT piden que ningún empleado autonómico cobre menos de mil euros

Madrid, 25 nov (EFE).- Los secretarios generales de CCOO y UGT de Madrid, Jaime Cedrún y Luis Miguel López Reillo, respectivamente, proponen a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, que ningún empleado público de la Comunidad de Madrid tenga un salario de menos de mil euros.

En declaraciones a Efe, ambos exponen una batería de propuestas con la intención de que el Ejecutivo autonómico las considere durante la tramitación parlamentaria de los presupuestos de la Comunidad de Madrid para el próximo año.

"El Gobierno madrileño puede hacer un esfuerzo para que todo aquel que trabaje para la Administración regional y las empresas de la Comunidad tenga un salario base en convenio de mil euros", señala Cedrún.

López Reillo reivindica la creación de empleo público en la sanidad, la educación y los servicios sociales, para paliar la pérdida de miles de puestos de trabajo en estos sectores tan sensibles durante la crisis.

Aunque este mismo mes la presidenta madrileña reafirmó su compromiso de no elevar los impuestos, los dos líderes sindicales coinciden en reclamar "una política fiscal más agresiva en la que paguen más los que más tienen, a través del impuesto sobre sucesiones y donaciones y el impuesto sobre el patrimonio".

El dirigente de CCOO-Madrid solicita "un esfuerzo" a aquellos que lo pueden hacer para abordar situaciones "graves", que tienen que ver con la desigualdad y la pobreza, al tiempo que rechaza "el dogma ultraliberal" que apuesta por una baja fiscalidad para las "personas que acumulan patrimonio".

"Querríamos que cambiara la política fiscal en Madrid. No queremos seguir teniendo una Comunidad con regalos fiscales en los impuestos sobre el patrimonio y sobre sucesiones y donaciones. Con la recuperación de estos impuestos entraría más dinero en las arcas públicas", señala el representante de UGT-Madrid.

La región ha crecido al 3,6 por ciento en el tercer trimestre del año, de modo que la Comunidad se ha enriquecido en 7.000 millones de euros, pero "ese dinero no va crear empleo de calidad, no va a mejorar los salarios, no va a reforzar los servicios públicos, sino que va a engrosar los beneficios empresariales y la riqueza de las grandes fortunas", argumenta Cedrún.

Por ello, insta a la patronal a repartir los beneficios empresariales, mediante una subida de los salarios, para recuperar lo que se ha perdido en los últimos años.

"El riesgo que tenemos ahora en el país y en la Comunidad de Madrid es que los bajos ingresos que tienen las familias españolas sean la causa de que este crecimiento no se pueda repetir en los años venideros", advierte.

La Estrategia Madrid por el Empleo fue "un acuerdo muy limitado", dirigido fundamentalmente a los parados de larga duración", sostiene Cedrún antes de exigir una "revisión" de las medidas que han funcionado y las que no.

El secretario general de CCOO-Madrid indica que los últimos datos revelan que el empleo mejora, aunque es de mala calidad y muestra su preocupación por dos colectivos que "no levantan cabeza", las mujeres y los jóvenes.

Cedrún hace un llamamiento al Gobierno regional a cambiar el rumbo de su política económica con el objetivo de impulsar el sector industrial y favorecer el equilibrio territorial.

López Reillo también considera que el crecimiento de la región está basado en la creación de empleo temporal y precario y en la figura del "trabajador pobre, que no puede llegar a fin de mes con su salario".

Recalca la importancia del sector de los servicios en la economía madrileña, fundamentalmente la hostelería y el turismo, donde se generan "trabajos de semiesclavitud, como los de camareros de piso, que son de muchas horas de trabajo y poco descanso".

El secretario general de UGT-Madrid demanda al Ejecutivo madrileño la puesta en marcha de un plan estratégico industrial y un impulso decidido de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación (I+D+i) para que "los jóvenes que están mejor preparados puedan quedarse en el país y no tengan que emigrar".

"Queremos que las políticas de empleo en la Comunidad de Madrid se orienten no solo al sector servicios, sino también a la industria, la cultura y el medio ambiente", añade.

López Reillo reclama una Ley de Igualdad Salarial para reducir la brecha de género y evitar que las mujeres cobren menos que los hombres por hacer el mismo trabajo.