PSE advierte que "atacando y cuestionando" el Cupo vasco "no se solventan los problemas económicos de otras comunidades"

25/11/2017 - 11:25

La parlamentaria socialista Alexia Castelo ha advertido de que cuestionando o atacando el sistema del Concierto Económico y el Cupo vasco "no se solventan los problemas económicos de otras comunidades autónomas".

BILBAO, 25 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Castelo se ha referido, a la aprobación este pasado jueves en el Congreso del Cupo vasco, el rechazo de Ciudadanos y Compromís, y la abstención de EH Bildu. Según ha dicho, "se preveía la posición de Ciudadanos, que es un partido que cree que no se juega nada en el País Vasco, está echando sus cuentas con respecto a su situación en otros territorios, y está en una postura muy electoralista".

Castelo ha indicado que el Concierto Económico y el Cupo "son dos instrumentos que vienen desde la Constitución y desde nuestro Estatuto de Autonomía" y es un sistema que "establece la financiación que corresponde a nuestra comunidad autónoma para que, luego, desde nuestra responsabilidad tengamos que gestionar y gestionemos nuestros servicios públicos y de protección social". Además, ha recordado, "entramos dentro de un principio de solidaridad a aportar en función de lo que nos corresponde al resto de instituciones".

A su entender, lo que ocurre en este momento es que "hay quien ha cuestionado este sistema porque no se ha abierto el debate que es necesario abrir en este momento, o no se está avanzando en el debate de lo que es el sistema de financiación de las comunidades autónomas".

Por ello, ha considerado "normal que cada presidente de cada comunidad reclame para su comunidad y para su autogobierno los recursos suficientes para poder prestar a sus ciudadanos los servicios públicos". Pero eso, ha advertido, "no se solventa atacando el Cupo y el Concierto vasco", porque "no existiendo ese instrumento no se iban a solventar los problemas que hay en otras comunidades".

Según ha señalado, ése es un debate en el que los socialistas "han dicho desde hace tiempo que hay que entrar", pero "desde el PP y su presidente, Mariano Rajoy, no están avanzando en ese tema, lo que es un error".

Castelo ha dicho que su partido tampoco ha entendido la postura de EH Bildu "en ese no apoyo" porque "ellos, que en este momento están gobernando en Navarra, están pidiendo, deseando y anhelando para ellos el poder cerrar un acuerdo idéntico, o lo más parecido posible al que se ha cerrado en el País Vasco".

Tras insistir en que "hay determinadas posiciones que no se entienden", ha insistido en que el Concierto Económico y el Cupo es un sistema que está "perfectamente estructurado y lo que hace es garantizar nuestros recursos".