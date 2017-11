21-D.- Iceta ofrece un "viaje a la reconciliación" y una Cataluña sin vencedores ni vencidos

25/11/2017 - 12:19

Insiste en que no pactará con los partidos independentistas ni con quienes "no quieren mover nada"

S'AGARÓ (GIRONA), 25 (EUROPA PRESS)

El primer secretario del PSC y candidato a la Presidencia de la Generalitat, Miquel Iceta, ha defendido este sábado que su partido ofrece un "viaje a la reconciliación" en las próximas elecciones del 21 de diciembre, tanto entre los propios catalanes como con el resto de los españoles, Europa y también el mundo económico, y una Cataluña sin vencedores ni vencidos.

En el XXII Encuentro de Economía en S'Agaró, Iceta ha asegurado que el proceso independentista ha provocado un "desastre económico", y ha considerado que cualquier propuesta para relanzar la economía catalana deber partir del objetivo de que Cataluña vuelva a ser un lugar seguro para desarrollar actividades económicas y vuelva la confianza, para lo que ha considerado indispensable que no ganen los partidos independentistas.

"Tenemos que conseguir que los responsables de este descrédito no tengan la oportunidad de volver a gobernar para que no puedan volver a engañarnos y no nos vuelvan a llevar al desastre", ha manifestado.

"Las elecciones no deben servir para premiar a los que nos han llevado al borde del precipicio y ahora nos piden que demos un paso al frente", ha sostenido, y ha asegurado que el PSC no pactará con los partidos independentistas.

"Quedan descartados quienes quieren romper y quienes no quieren mover nada", ha destacado Iceta, que ha alertado a PP y Cs que el problema en Cataluña no se soluciona diciendo 'no' a la independencia, sino haciendo una propuesta mejor.

SUPERAR LA FRACTURA SOCIAL

Según Iceta, Cataluña tiene tres prioridades: recuperar la estabilidad institucional y política, trabajar de forma coordinada entre administraciones públicas, empresarios y sindicatos para reducir desigualdades, y que "se encuentre cómoda en el conjunto de España" y, por tanto, superar la fractura social.

"Lo que nos está pasando es un problema entre catalanes, y también con el resto de los españoles, pero principalmente es un problema nuestro", ha lamentado, ya que ha considerado que la sociedad catalana está dividida.

Iceta ha defendido que los próximos comicios ofrecen la posibilidad de cambiar de rumbo: "Yo invito a los catalanes a fijar un rumbo de estabilidad, de sentido común, prosperidad, justicia social y sostenibilidad".

Ha manifestado que él no quiere un viaje a Ítaca, "que solo culminaba uno", sino que pretende llegar a un lugar mejor, pero llegar todos juntos, dejando atrás ideas sectarias y la dinámica de buenos y malos.

"Siempre se dijo que Cataluña era la tierra del pacto por excelencia y yo quiero volver a ese camino, y que se reencuentre el catalanismo pragmático que hizo grande a Cataluña, que se abandone esa 'rauxa' y sobreexcitación que ha puesto en riesgo todos los avances alcanzados", ha argumentado.

"Quiero que Cataluña gane y no coleccione derrotas y falsas jornadas históricas, que pase de la frustración a la esperanza", ha insistido, y ha abogado por un horizonte en el que no haya vencedores ni vencidos.

"Quiero ser presidente para intentar superar la división entre los catalanes y ya les anuncio que si soy elegido lo sacrificaré todo al servicio de este objetivo", ha añadido.

COMPLICIDAD DEL GOBIERNO

Iceta ha considerado que el próximo Govern de la Generalitat deberá contar con una complicidad activa por parte del Gobierno central: "Si gano, primero llamaré a mi madre, y después al presidente del Gobierno", ha bromeado.

Ha afirmado que en caso de ser el próximo presidente de la Generalitat, se dedicará a "cambiar la imagen deteriorada" de Cataluña, viajando mucho a Madrid, a Bruselas y al resto del mundo, por lo que ha manifestado que necesitará un buen conseller o consellera 'en cap'.