El BOE y el DOGC publican las once candidaturas que concurrirán el 21D

Barcelona, 25 nov (EFE).- El Boletín Oficial del Estado (BOE) y el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) han publicado las once candidaturas que concurrirán a las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre, entre las que no figura la plataforma del exconseller Germà Gordó.

Aunque el extitular del Departamento de Justicia de la Generalitat había anunciado su intención de concurrir a las elecciones con la plataforma Nova Convergència, finalmente esta candidatura no ha sido proclamada.

Nova Convergència se presentaba tan sólo por la circunscripción de Barcelona, con una lista encabezada por la exdirectora del Institut Català de les Dones, Teresa Pitarch y seguida por Gordó, aunque finalmente no ha sido proclamada.

Tanto el BOE como el DOGC publican las principales formaciones que concurrirán a estos comicios, como son PSC, PP, ERC, Cs, CUP, Catalunya en Comú - Podem y Junts per Catalunya.

También optarán a tener representación en el Parlament el Partido Animalista (PACMA) y otras formaciones menos conocidas como Per un mon mes just -cuya candidatura por Barcelona no ha sido proclamada, aunque sí se presentará en las otras tres circunscripciones-; Diàleg Republicà y Recortes cero - Grupo Verde.