Puigdemont: "Nadie del estado español ha dicho que renuncia a la violencia"

Barcelona, 25 nov (EFE).- El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha afirmado que no ha oído "a nadie del PP, ni del PSOE, ni del estado español, ni al jefe del Estado, que estén dispuestos a renunciar a la violencia" para garantizar la unidad de España, sino decir que están dispuestos "a todo".

En una entrevista concedida al programa "Preguntes freqüents" que emitirá esta noche TV3, Puigdemont se reafirma en que sigue siendo el presidente de la Generalitat: "No es solo un sentimiento, es un derecho que yo he defendido y que me siento en la necesidad de defender", según ha avanzado la televisión autonómica en su página web.

Requerido sobre las supuestas advertencias de violencia por parte del Gobierno español denunciadas por algunos políticos independentistas, el expresident se ha preguntado a su vez por qué hay quienes no rechazan la violencia expresamente.

"Yo lo he dicho claramente: no quiero violencia. Yo estoy comprometido con la no violencia para llevar adelante este proceso", replica Puigdemont.

Pero -ha contrapuesto- yo no he oído a nadie del PP, ni del PSOE, ni del estado español, ni al jefe del Estado, que estén dispuestos a renunciar a la violencia, por ejemplo para conseguir la unidad de España, que es una cosa perfectamente legítima".

En este sentido, ha añadido que cuando el gobierno español "dice dentro y fuera, en el extranjero... cuando representantes del gobierno español dicen que 'están dispuestos a todo'. Cuando el estado español conjuga el 'a todo' quiere decir 'a todo'. Y sabemos qué quiere decir estar dispuesto a todo, y yo no estoy dispuesto a todo".

Respecto a la oferta del líder del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, para efectuar un "cara a cara" electoral con él en Bruselas, Puigdemont le ha replicado que "si quiere debatir conmigo, me permita hacerlo en Barcelona".