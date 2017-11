Rivera responde a Albiol que "no se trata de cerrar TV3 a su antojo" sino hacerla "plural" y "que cueste menos"

25/11/2017 - 22:59

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha valorado las declaraciones del candidato del PPC Xavier García Albiol sobre TV3 y ha indicado que "no se trata de cerrarla al antojo de Albiol" sino de hacer una televisión "plural, diversa, reconozca la neutraldiad a la hora de informar e informe de lo que es un marco constitucional y democrático". "Yo me conformaría con que TV3 sea una televisión pública, de calidad y si puede ser que nos cueste un poco menos, que es la televisión más cara de España, cuesta 270 millones de euros al año", ha manifestado en una entrevista en el programa 'La Sexta Noche'.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

En un encuentro con militantes en Cerdanyola del Vallès, el político del PPC indicó que habría que "cerrar TV3 y volverla a abrir con gente normal y que sea plural", según informó el semanario 'Tot Cerdanyola', aunque él mismo ha indicado más tarde, a través de su cuenta en Twitter, que se trata de un "malentendido".

En todo caso, Rivera ha criticado la programación y el tratamiento informativo del canal público autonómico y lo ha comparado con el 'NO-DO', el programa informativo que se proyectaba en los cines antes de las películas durante la dictadura franquista. "Se ha convertido en el NO-DO de Cataluña. Es una televisión que trabaja cada día por la independencia y así lo reconocen algunos miembros de esa tele", ha indicado.

De cara a las elecciones del próximo 21 de diciembre, el presidente de Cs ha pedido al sceretario general del PSC, Miquel Iceta, que se comprometa a apoyar la investidura de Inés Arrimadas si la de Ciudadanos es la lista más votada entre los partidos favorables al "respeto de la ley" y se ha comprometido a hacer lo propio si la lista encabezada por Iceta obtiene más votos.

"Lo que no vale es que cuando gana Susana Díaz en Andalucía, Ciudadanos le apoya; cuando gana el PP en Madrid, Ciudadanos permite el gobierno de Cristina Cifuentes, ahora, si gana Ciudadanos, entonces no se puede", ha dicho, aunque ha aclarado que su partido no negociará con el apoyo prestado en otras regiones para lograr la investidura de Inés Arrimadas en Cataluña, en caso de vencer en los comicios.

Además, ha pedido a Catalunya en Comú que, si hay posibilidad de un gobierno no nacionalista, "que lo permitan o que se abstengan" y ha indicado que si el bloque independentista no obtiene mayoría absoluta "no podrá investir presidente" y tendrá que pactar, y que, si crece el independentismo, "tendrá que cumplir las leyes".

PRESUPUESTOS GENERALES Y CUPO VASCO

Por otra parte, en referencia a sus declaraciones en la Cámara Baja en las que calificó el cupo vasco como un "cuponazo" y un "amaño" que es "profundamente injusto para el resto de españoles", el presidente de Ciudadanos ha reconocido que se trata de una figura "constitucional" y "mientras no se cambie no hay nada que decir" al respecto. Aún así, ha incidido en la necesidad de emplear "criterios técnicos" para calcular la transferencia del Estado a la comunidad autónoma en función de los costes de las competencias del Estado en la región.

"Yo no estoy de acuerdo con un cálculo que esté fuera de toda lógica", ha dicho, tras acusar al PSOE y PNV de "pactar a oscuras" un "cuponazo" y de tener bloqueado el preacuerdo de Presupuestos Generales del Estado para 2018, que incluye, según ha recordado, la bajada del IRPF y la ampliación de los permisos de paternidad.