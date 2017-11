Arrimadas pide a Iceta no poner "palos en las ruedas" para liquidar el procés

L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 26 nov (EFE).- La candidata de Ciudadanos a la Generalitat, Inés Arrimadas, ha reclamado hoy al líder del PSC, Miquel Iceta, que no ponga "palos en las ruedas" para formar un gobierno no independentista tras las elecciones del 21 de diciembre y acabar así con el "procés".

"Tenemos la obligación moral de dejar de lado nuestras diferencias entre los partidos que queremos seguir siendo un solo pueblo dentro de España y de Europa. Tenemos la obligación moral de ponernos de acuerdo", ha asegurado en un mitin de precampaña en La Farga de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), donde también ha intervenido el líder de la formación naranja, Albert Rivera.

Arrimadas ha cargado contra Iceta por sus reiteradas declaraciones en las que niega que en un futuro vaya a investirla como presidenta de la Generalitat.

"Me comprometo a que, si en estas elecciones, como dicen las encuestas, podemos tener una alternativa al separatismo, si podemos ganar por primera vez los que no queremos separarnos del resto de España y del resto de Europa, yo me dejaré la piel para formar un gobierno alternativo que escuche a los ciudadanos", ha recalcado la candidata entre gritos de "presidenta".

Arrimadas ha avisado de que solamente con un gobierno alternativo al independentismo se podrá "recuperar la convivencia" rota en Cataluña y ha reivindicado que el proyecto de Ciudadanos es el más "inclusivo": "Este es el proyecto unitario y esta es la lista unitaria".