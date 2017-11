Ortuzar dice que "es hora de negociar y acordar el estatus político" de Euskadi y Cataluña", pero sin "imposición"

26/11/2017 - 15:24

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha firmado este domingo que "es hora de hablar, de negociar y de acordar el estatus político de Euskadi, y también el de Cataluña", a la vez que ha advertido de que "la solución no va a venir por el 155, ni por la imposición, ni por sentencias judiciales o constitucionales", sino que "solo podrá venir del diálogo y a través del diálogo".

En su intervención en Sukarrieta (Bizkaia) con motivo de la celebración del 114 aniversario del fallecimiento de Sabino Arana, Ortuzar ha asegurado que el PNV "va a poner todo lo que esté en su mano para que el diálogo se abra paso y haya acuerdos", porque "los acuerdos son posibles".

Sobre la negociación de los presupuestos vascos, Ortuzar ha dicho que con EH Bildu "no hay manera". "Bildu nos insta a romper con los socialistas, a ni tan siquiera hablar con el PP, pero luego son incapaces de negociar. O aceptas sus ideas de bombero o nada", ha criticado. Por ello, ha señalado que el PNV esta negociando los presupuestos, y también algunos retoques a nuestro sistema fiscal, con quienes han manifestado y demostrado una voluntad real de querer acordar".

También se ha referido al ofrecimiento de EH Bildu para conformar un eje político con el PNV y Podemos para afirmar que "llega tarde y no parece muy creíble en las actuales condiciones políticas". "Pretender ahora dar un vuelco a las instituciones del País y a su estabilidad no es realista ni bueno para Euskadi. Pero no vamos a echarlo en saco roto. Nos quedamos con la voluntad política de Bildu de entenderse con nosotros que parece deducirse de este nuevo ofrecimiento", ha manifestado.

En relación a la reforma fiscal, ha asegurado que "es posible tener una fiscalidad justa para nuestras empresas, que aporte al mantenimiento del sistema público y también que no sea un handicap ni para que puedan competir con las de fuera ni para atraer nuevas empresas a Euskadi". En ese sentido, ha asegurado, en referencia al acuerdo con el PSE-EE para rebajar el Impuesto de Sociedades del 28 al 24%, que, "con el nuevo sistema, las empresas van a estar mejor, van a ser más competitivas y, además, mejorará la recaudación".