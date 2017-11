Pablo Iglesias aboga por "un nuevo acuerdo constituyente de país", con "espíritu republicano"

26/11/2017 - 15:35

El líder de Podemos avisa a Pedro Sánchez que "la derecha española no paga a traidores", respecto a la reforma constitucional

CÓRDOBA, 26 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha abogado este domingo, respecto a la reforma de la Constitución, por buscar "un nuevo acuerdo constituyente de país", que "tiene que poner los derechos sociales en primer plano" y que también debe afrontar la "complejidad de la realidad territorial" de España, lo que, además "implica asumir un espíritu republicano".

Durante su intervención en Córdoba en un acto inscrito en la ruta 'Conectar España', que está llevando Podemos a diversas ciudades para explicar su propuesta de reforma del modelo territorial, Iglesias ha aclarado que en dicho "espíritu republicano no hay ninguna nostalgia", sino que conlleva "hablar del siglo XXI, de una patria moderna, con capacidad para situar la fraternidad" en primer plano, "con un impulso constituyente, que sirva para tejer un nuevo acuerdo social y territorial".

Iglesias, a quien han precedido en el acto la coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, y el diputado de En Comú Podem en el Congreso, Joan Mena, ha explicado que "algunos piensan que estos problemas se pueden solucionar con una comisión parlamentaria", pero, en su opinión, "en los momentos de transformación histórica es necesario el protagonismo popular", pues "a lo que se enfrenta" España "no es a un debate parlamentario entre fuerzas políticas", sino que es "un debate de país, un debate de pueblos, que tiene que estar en las calles", y "dar respuestas a las rupturas constitucionales que se han producido".

En este sentido, Iglesias ha señalado que en España "se construyó, con muchos defectos, un Estado del Bienestar", con la promesa de que "los hijos iba a vivir mejor que los padres", pero "ese pacto está roto", debido a "las políticas neoliberales y los recortes" imperantes, de ahí la necesidad de reconstruirlo "con un buen pacto", de forma que "las garantías sociales sean una realidad constitucional" y también "hay que afrontar el debate territorial".

Todo ello se apoya en un modelo que no tiene nada que ver, según ha advertido, con lo que otros proclaman, porque, según ha subrayado Iglesias, a él y a su partido les "gusta España", les "gusta nuestra patria", pero su España "no se parece en nada a la que piensan en el PP, que se envuelven en la bandera solo para tapar su corrupción", añadiendo que, "a los fascistas que últimamente han salido, sean de Falange, VOX o del PP, hay que decirles: no sois patriotas, solo sois los guardaespaldas de los corruptos y los ladrones".

Además, según ha señalado, "algunos que se las prometían felices, habiendo vendido su apoyo al 155 a cambio de una comisión parlamentaria, se encuentran con que la derecha española no paga a traidores" y, por eso, "hoy la derecha española les dice que, si hay que reformar algo es para recentralizar, y el PP y Cs compiten a ver quién dice la barbaridad mayor de recentralización del país", lo que ha llevado a Iglesias a insistir, pero dirigiéndose directamente al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en que "la derecha española no paga a traidores".

Frente a ello, desde Podemos se defiende que, "si tuviera que haber un día de fiesta plurinacional" en España éste sería el 15 de mayo, en conmemoración del 15M, que "señala la España que queremos construir, una España solidaria y fraternal, en la que no caben corruptos", pues no se puede dejar que éstos roben "la palabra patria y la palabra España", ya que "España son sus pueblos y sus gentes".