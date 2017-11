Levy: "Puigdemont exporta lo peor del nacionalismo al corazón de la UE"

Barcelona, 26 nov (EFE).- La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP y candidata número 2 del PP por Barcelona, Andrea Levy, ha asegurado hoy que el expresident Carles Puigdemont "está exportando lo peor del nacionalismo al corazón de la UE".

Levy, durante una visita al Centro Aragonés de Ripollet (Barcelona), ha replicado la propuesta del cesado president de la Generalitat para que los catalanes voten si quieren seguir en la UE, en una entrevista al canal público israelí Canal 1 Khan, que recoge el diario La Vanguardia.

La candidata del PP ha criticado "la última ocurrencia" del expresident y ha asegurado: "Los catalanes somos europeos y ningún referéndum va a convertirnos en extraños en la Unión Europea".

"No hubo referéndum para separarnos del resto de España y no va a haber ningún tipo de referéndum para separarnos de los europeos", ha prometido Levy quien también ha asegurado que "Puigdemont no va a levantar fronteras ni entre españoles ni entre europeos".

"Somos plenamente europeos porque somos plenamente españoles", ha subrayado, además de denunciar que el expresident "se ha ido a Bruselas a levantar fronteras", lo que a su juicio demuestra que es "tóxico para la convivencia, para la sociedad catalana y la española".

La vicesecretaria popular ha puesto en valor "la pluralidad de Cataluña" que "siempre ha sido tierra de acogida y abierta" por la que ha asegurado que siguen apostando.

De cara a las elecciones del 21D, la candidata del PP ha subrayado que son una oportunidad para pasar página de las políticas nacionalistas antiespañolas y antieuropeas y ha ofrecido al PP como "un partido útil para el futuro de Cataluña".

En este sentido, ha destacado que la decisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de aplicar el artículo 155 de la Constitución y convocar elecciones autonómicas es "el antídoto a los planes independentistas".

"Rajoy cesó al gobierno irresponsable e ilegal de Puigdemont y convocó elecciones para que los catalanes tengan voz para decidir su futuro, de convivencia, de consenso y soluciones para mejorar su vida", ha recordado.