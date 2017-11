Iceta reitera que no apoyará a Arrimadas ni a independentistas: "Preferiría gobernar solo"

26/11/2017 - 23:10

El primer secretario del PSC y candidato a la presidencia de la Generalitat, Miquel Iceta, ha reiterado este domingo que no apoyará a la candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ni a los independentistas tras las elecciones del 21 de diciembre. "Preferiría gobernar solo", ha admitido.

"Si consigo una mayoría, seré presidente", ha proclamado en una entrevista en La Sexta recogida por Europa Press, donde Iceta ha afirmado que una investidura de Arrimadas como presidenta de la Generalitat "no arreglaría los problemas" de Cataluña.

"Cuando Ciudadanos presente una propuesta para arreglar los problemas me podré decidir con más claridad", ha ironizado Iceta, que ha reprochado tanto a la formación naranja como al Partido Popular que hablen de crear un "frente constitucionalista" en Cataluña mientras le critican.

"Lo único que han dicho es que están en contra del PSC", según el candidato socialista. Este domingo, la candidata de Ciudadanos en las elecciones catalanas ha pedido a Iceta que "no ponga palos en las ruedas" para apoyar un Govern que acabe con el proceso independentista.

Del mismo modo, Iceta ha insistido en que no apoyará a ningún partido independentista, por eso ha mostrado su interés por conocer el programa de Esquerra Republicana de Catalunya.

"Esquerra va diciendo que harán realidad la República catalana y una campaña de desobediencia para hacerla irreversible. Pues si es así, que no pierdan el tiempo y no nos llamen", ha advertido Iceta.

"No voy a engañarles --a los independentistas-- ni a mis electores, no estamos a favor de la independencia y no vamos a favorecer que un independentista esté al frente de la Generalitat", ha añadido el líder del PSC.