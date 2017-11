Zapatero defiende la aplicación del 155 en Cataluña: "El Gobierno de Puigdemont se cesó así mismo"

26/11/2017 - 23:50

El expresidente comparte un debate en televisión con Artur Mas, que admite que los plazos del 'procés' han sido un error

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha defendido la aplicación del artículo 155 en Cataluña ante la "gravedad" del desafío independentista, y ha responsabilizado al president cesado de la Generalitat, Carles Puigdemont, de la supresión del autogobierno catalán.

"El Gobierno de Puigdemont se cesó así mismo en busca de una república que no existe", ha afirmado Zapatero. "A veces hay que tomar decisiones cueste lo que cueste cuando eres gobernante", ha añadido sobre el 155, que apoyó su partido, el PSOE, que en su opinión "solo ha convocado elecciones" en Cataluña, "que es lo que tenía que haber hecho Puigdemont", según el expresidente.

Zapatero ha realizado estas declaraciones en un debate en La Sexta recogido por Europa Press con el expresident de la Generalitat Artur Mas, que ha recordado que ese fue el propósito de Puigdemont. "Lo elemental que pedía el señor Puigdemont para convocar elecciones pidió que no aplicasen el 155 y esa garantía no se la dieron nunca", ha asegurado Mas.

"Todo el mundo sabía que si convocaba elecciones no habría 155", ha replicado Zapatero. Mas, por su parte, ha asegurado que apoyó a Puigdemont en su idea de convocar elecciones autonómicas "como vía para salir de una vía complicadísima". "De la misma forma que le apoyé cuando decidió convocar elecciones, cuando decidió no convocarlas le seguí apoyando", según Mas, que ha confesado que Puigdemont no le comunicó su traslado a Bélgica tras la declaración unilateral de independencia.

El expresident ha admitido después que la "vía unilateral" para la independencia "no es la mejor" y ha asegurado que no es la que quiere su partido, el PDeCAT, y ha reconocido que el secesionismo no tenía que haberse marcado plazos para alcanzar sus objetivos. "Yo mismo me he puesto plazos, que son imposibles de administrar de una forma correcta y positiva", ha dicho el expresident de la Generalitat.