Otegi dice que Euskadi es una autonomía intervenida y ve "ridículo" que PNV afirme que habla "de tú a tú con el Estado"

27/11/2017 - 10:01

Critica que negociaciones como la del Cupo "se hagan desde la óptica de partido" y no a través de "una delegación de partidos vascos"

BILBAO, 27 (EUROPA PRESS)

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que Euskadi es una "autonomía intervenida", ya que cuestiones como el techo de gasto o la política industrial las "decide Madrid", y ha considerado "ridículo" creer que PNV habla "de tú a tú con el Estado".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Otegi se ha referido, además, a la propuesta realizada la pasada semana por parte de la coalición soberanista a PNV y Elkarrekin Podemos de cara a alcanzar un acuerdo "de país" en Euskadi para hacer frente a lo que considera una "involución democrática" por parte del Estado.

Tras valorar que la oferta da "continuidad" a la realizada en las pasadas elecciones autonómicas, Otegi ha advertido de que lo que ha cambiado es "la coyuntura política", ya que "estamos en un estado de excepción y el gobierno ha recuperado algunos instrumentos para coartar las libertades".

Entre ello, ha citado "el artículo 155, que es un arma que ha sacado de la baraja y ahora sabe cómo se utiliza". "Otro elemento fundamental es el chantaje económico como el cambio de las sedes sociales de muchas empresas de Cataluña que es un instrumento de chantaje que me temo no se va a utilizar solo en Cataluña", ha sostenido.

Por ello, ha defendido que, si "ellos se unen" para aplicar los artículos 135 y 155 de la Constitución, los que buscan en Euskadi caminar hacia "una democracia de calidad y hacia nuestras libertades sociales y nacionales debiéramos entender que otras alianzas y políticas son posibles". "No es una oferta de hoy para mañana, sino emitir al país una señal de responsabilidad", ha argumentado.

Asimismo, Otegi ha afirmado que se trata de una propuesta concebida en términos propositivos, sin quererla ligar al debate presupuestario. A juicio de EH Bildu, no se puede debatir sobre presupuestos "como si se debatiera en el parlamento danés, ya que hay el contexto de Cataluña marca el debate".

Además, ha incidido en que el proyecto de presupuestos vascos obedecen al techo de gasto pactado con el PP y en cuestiones como sanidad o educación hay "menos recursos que en 2009".

"Por esas razones, planteamos con claridad que no sostendríamos las cuentas de un gobierno en que está un socio que tiene a la mitad del Gobierno catalán en la cárcel. Es tan coherente como cuando el PNV dice que no sostiene las cuentas del PP mientras aplique el 155", ha añadido.

En este sentido, ha afirmado que hay que tener "un mínimo de coherencia en un sitio y otro" --en referencia a las negociaciones en Euskadi y en el resto del Estado-- y ha incidido en que la propuesta de EH Bildu es "un ejercicio de responsabilidad".

"Éste es un país que necesita ponerse frente al espejo. Estamos en una situación gravísima. El discurso del monarca supuso disciplinar un bloque y estamos ante un escenario de involución democrática y recortes sociales", ha denunciado.

En su opinión, ante esta situación se puede mirar hacia otro lado, pensar que "no nos va a afectar o ponernos en torno a una mesa y hacer un diagnóstico real de la situación".

"Somos una autonomía intervenida en un sentido. Cuando se habla de nuestro modelo educativo nadie dice que nuestros currículum los deciden ellos o que el techo de gasto se decide en Madrid, al igual que la política industrial", ha indicado, para añadir que "si tuviéramos más libertad y soberanía viviríamos mucho mejor en una democracia de calidad".

21-D

Cuestionado por las elecciones catalanas del próximo 21 de diciembre, Arnaldo Otegi ha lamentado que algunos sectores de la izquierda estatal dijeran que el referéndum 1 de octubre no tenía garantías y se ha preguntado cuáles son las garantías de los próximos comicios autonómicos "con la mitad del gobierno en la cárcel y Puigdemont en el exilio".

A su juicio, el próximo 21 de diciembre se producirán "varias contabilidades" de los resultados, pero los partidarios de la soberanía "seguirán trabajando, y si lo hacen en esa dirección los vascos haríamos bien en sincronizar nuestro reloj político con el catalán".

"El independentismo quiere mostrar que es parte muy sustancial de la ciudadanía la que quiere que se materialice la república. Creo que van a ser mayoría en escaños y espero sean mayoría en votos. El Estado pensó que el independentismo no se iba a presentar y que iban a gobernar como hicieron en Euskadi, con parte del electorado amputado del censo, pero les ha salido mal la jugada", ha argumentado.

Asimismo, se ha referido a las críticas de este domingo del presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, a la izquierda abertzale a quien acusó de falta de criterio político por no votar a favor del Cupo.

"Decir que el PNV habla de tú a tú con el Estado es para el 'club de la comedia', me parece ridículo. Creo que el PNV tiene un problema y no es EH Bildu. Se manejan con el esquema de que las cosas que se hacen bien las hace el PNV, las que se hacen mal las hace Madrid y las que no se pueden hacer es culpa de la izquierda abertzale por lo que ellos nunca tienen responsabilidad", ha indicado.

A su juicio, el PNV tiene el problema que supone la dificultad de "mirar a los abertzales de este país y decir que va a sacar las cuentas con PSE y PP, por lo que intentan echar tinta de calamar".

Pese a todo, ha valorado que Ortuzar indicara que estaba dispuesto a hablar en el futuro con EH Bildu ya que, para Otegi, "ése es el camino a transitar". "Si este país quiere una democracia de calidad va a tener que variar la política de alianzas", ha considerado.

Además, se ha cuestionado por qué si "PP, PSOE, Ciudadanos, la Iglesia y la CEOE se juntan y plantean una unidad de acción en defensa de la unidad de España y de los recortes sociales los vascos no somos capaces de hacer lo mismo defendiendo la soberanía".

CUPO

Otegi, que ha considerado que tratar de hacer creer a la ciudadanía que EH Bildu es contraria al Concierto Económico "se lo cree poca gente", ha defendido que si se quieren hacer bien este tipo de negociaciones "se tienen que hacer desde un punto de vista de país", a través de "una delegación de todas las delegaciones políticas" vascas que lo defiendan en Madrid.

"Además, en el camino nos hemos dejado cientos de millones de euros y vamos a tener que pagar más para que la Guardia Civil y el Ejercito nos siga defendiendo, la Monarquía siga existiendo...", ha señalado, para añadir que "es de sentido común defender determinadas cosas de manera unánime en el Congreso".

Así, ha rechazado que este tipo de negociaciones "se hagan desde la óptica de partido" y se ha cuestionado si "no tendría más lógica hacer un programa de mínimo común y negociar esto como país no como partido".

También ha reconocido que no sabe "cuál es exactamente" la vía vasca que plantea el PNV y ha acusado al Ejecutivo de estar subido en una "bicicleta estática" a la que el Estado ha incorporado "mecanismos para que vaya marcha atrás". "Seguir pensando que es posible plantear una vía a la escocesa en este país... que me digan con qué presidente de España actual o futurible se va a poder concertar un referéndum pactado", ha preguntado.

Por último, ha considerado que el "debate abierto" por Carles Puigdemont en torno a la Unión Europea y el mantenimiento de Cataluña en la misma es "consecuencia de una cierta frustración". No obstante, ha considerado que en lo que respecta a Euskadi no cree "que estemos en este momento en ese debate, aunque en Cataluña se está abriendo".