Rajoy responde a Sánchez que él siempre cumple con sus compromisos

Madrid, 27 nov (EFE).- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha respondido hoy a la petición del líder socialista, Pedro Sánchez, de que aclare si está dispuesto a abrir el debate de la reforma constitucional asegurando que él siempre cumple con sus compromisos.

Esta mañana, Sánchez ha reclamado a Rajoy que "aclare las dudas" que se han generado sobre la promesa que le hizo personalmente de abrir en seis meses la reforma constitucional y le ha exigido que "cumpla su palabra".

"Yo cumplo siempre mis compromisos" ha dicho Rajoy al ser preguntado por esta cuestión.

En declaraciones a los periodistas tras presentar en un desayuno informativo al presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, Rajoy ha recordado que se ha puesto en marcha ya la comisión parlamentaria para evaluar el modelo territorial -propuesta por el PSOE para abrir el citado debate sobre una reforma constitucional-.

"Nosotros estamos ahí (en esa comisión) estamos atentos a los planteamientos que nos puedan hacer todos, pero los compromisos siempre los he cumplido y seguiré haciéndolo en el futuro", ha añadido Rajoy.

Así ha respondido el jefe del Ejecutivo al reclamo que le ha hecho esta misma mañana Sánchez en otro desayuno informativo en Madrid, en el que el líder socialista ha presentado al candidato del PSC a la Generalitat, Miquel Iceta.

"Señor Rajoy, expresamente me dirijo a usted, que se comprometió conmigo a abrir en seis meses la reforma constitucional; le pido que aclare las dudas y cumpla con su palabra; no me lo debe a mí, se lo debe al conjunto de los españoles", ha dicho Sánchez.

El secretario general del PSOE ha planteado esta cuestión, que después ha respondido Rajoy, para zanjar el debate abierto tras ser constituida la citada comisión, y después de que el secretario general del PP en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, dijera que los 'populares' no acudían a dicho órgano con la idea de reformar la Constitución sino de modernizar el Estado autonómico.

La dirección del PP aclaró después, por boca de su vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, que este partido siempre ha dicho que no se niega a reformar la Constitución, pero no va a proponer un modelo alternativo porque considera que el actual "está en vigor" y porque no ve necesario abrirlo "en canal".