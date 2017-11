Alonso avisa a Cs contra el nacionalismo español y le dice que "amar España es amar sus diferencias", como el Cupo

27/11/2017 - 11:30

Dice que la sociedad vasca no está por la autodeterminación y espera que el debate siga "encallado" en el Parlamento vasco

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP vasco y ex ministro de Sanidad Alfonso Alonso ha advertido a Ciudadanos contra su posición sobre el Concierto vasco porque está desarrollando "una suerte de nacionalismo inverso" que sustituye el "España nos roba, por Euskadi nos roba" y que acaba conllevando la quiebra de la sociedad, ha dicho.

"El nacionalismo nunca es bueno, sea vasco o español", ha afirmado Alonso, que ha defendido el sistema del Concierto, ha rechazado muchas críticas porque no son ciertas y ha avisado del peligro de alentar un enemigo. "Es muy irresponsable un movimiento contra los vascos de esa manera", ha asegurado Alonso en un desayuno informativo de Nueva Economía Forum que ha presentado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

En un mensaje dirigido claramente al partido de Albert Rivera, Alonso ha asegurado que "amar a España es amar las diferencias" que en su opinión pueden convivir, produciendo "igualdad de derechos" y compartiendo "una misma identidad cívica, donde caben distintos sentimientos de pertenencia".

Alonso ha explicado la postura de Ciudadanos por el bajo seguimiento que tiene en el País Vasco, que según ha dicho se ha reducido al 2 por ciento y ha "calculado" que puede ganar en el resto del país "lanzado a un discurso injusto".

FRANCO Y EL CONCIERTO

"Quitarle el Concierto a un territorio porque sea traidor o porque uno tenga poco apoyo en él, no es buena idea", ha afirmado Alonso, recordando que Franco acabó con el sistema foral de Vizcaya y Guipúzcoa porque no le apoyaron en la Guerra Civil.

En este contexto, el dirigente del PP ha defendido las leyes del Concierto y del Cupo vasco, acordadas entre el Gobierno y el Ejecutivo vasco y que están tramitando las Cortes. En respuesta también a las críticas de dirigentes y cargos del PP, ha insistido en que no supone privilegios para el País Vasco y que si otras regiones tienen carencias, no es por culpa del Cupo.

Ha asegurado que con esta aportación, Euskadi paga también infraestructuras de otras comunidades que sin embargo esta comunidad no tiene, como los trenes de alta velocidad, ha dicho, y ha pedido no hacer demagogia. Si el PIB por persona vasco es más alto es por su productividad y tejido empresarial, pero también porque su población no ha crecido en las últimas décadas y se eleva por tanto la media, ha argumentado.

También ha defendido la posibilidad de que el Impuesto de Sociedades baje en Euskadi al 24 por ciento, asunto que han acordado PNV, PSE y PP dentro del acuerdo fiscal que negocian estos días y que dejaría un punto por debajo del impuesto en el resto del país.

Ha respondido a los críticos, entre ellos miembros de su partido de comunidades vecinas como Castilla y León, que si la economía vasca es más fuerte "beneficia" a todo el país y que además el Gobierno de Rajoy tiene "la intención de buscar la armonización" con el resto de Europa, donde la media de este impuesto es del 22,4%, dando a entender que también en el resto de España se buscará una bajada de Sociedades.

"Si a una comunidad le va bien le irá bien a la de al lado. Ese clima de respeto y colaboración, de armonización, es positivo para todo el mundo", ha insistido Alonso.

UNA PONENCIA "ENCALLADA"

Por otro lado, Alonso ha asegurado que en el País Vasco la mayoría de la sociedad "no está por" el secesionismo y el derecho de autodeterminación, "no hay ganas de bronca", como lo demuestra que la ponencia abierta en el Parlamento autonómico sobre autogobierno lleva encallada cinco años, ha dicho. "Y no tengo inconveniente que siga así otros tres años", ha añadido.

En esta línea, ha asegurado que una "inmensa" mayoría de vascos prefiere los acuerdos, como los que pueden alcanzar PNV, PSE y PP en materia fiscal y presupuestaria, frente a "una minoría" que prefiere el camino del enfrentamiento. "Tenemos un futuro fantástico por delante", ha afirmado.