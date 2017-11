Julio Rodríguez (Podemos) dice que Puigdemont "ha perdido el norte"

27/11/2017 - 12:03

El candidato a liderar Podemos Madrid Julio Rodríguez ha apostado este lunes por un "referéndum pactado" para solucionar el conflicto de Cataluña y ha señalado que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont "ha perdido el norte" por plantear que los catalanes pudieran decidir si quieren pertenecer "a esta UE.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado Rodríguez en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, donde ha señalado que a Cataluña "hay que ir con un proyecto claro". "Estamos en contra del artículo 155 y de la Declaración Unilateral de Independencia; pero hay que consultar a la ciudadanía y por eso apostamos por un referéndum pactado", ha añadido.

En esta línea, el exJemad ha aclarado que la formación morada no es "independentista", pero que aboga por el diálogo. "Hay que ir con un proyecto no sólo para Cataluña, sino para toda España; y un proyecto que contemple asegurar los servicios públicos y que no haya violaciones de los derechos", ha insistido.

En cuanto a una de las últimas declaraciones del presidente de la Generalitat cesado, que planteó que los catalanes "deberían decidir si quieren pertenecer a esta UE", Rodríguez ha considerado que Puigdemont "ha perdido el norte".

Ha asegurado que la solución a la situación en la comunidad autónoma pasa por la negociación política y una mejor financiación autonómica. "Creemos que los representantes políticos representan a la ciudadanía, pero que la ciudadanía tiene que estar cerca de las decisiones", ha incidido Rodríguez al mismo tiempo que ha abogado por un proyecto de UE "más inclusivo" y "más participativo".

Sobre la propuesta de reforma constitucional de la cofundadora de Podemos y diputada en el Congreso Carolina Bescansa, Julio Rodríguez ha asegurado que "la ha leído" y que estarán "dispuestos a debatir" cualquier iniciativa.

CUPO VASCO

El candidato a liderar Podemos en Madrid ha señalado que está a favor del sistema del Concierto Económico y el Cupo vasco, pero no de que éste "se utilice como un enfrentamiento entre territorios en España".

"Está claro que nosotros apostamos por una España plurinacional, reconocemos los derechos adquiridos, como los del País Vasco, pero exigimos un sistema de financiación adecuado para todos los territorios", ha afirmado.

Para ello, Rodríguez ha determinado que "hace falta recaudar más para repartirlo mejor" y, a su juicio, esto "no pasa por quitarle unos territorios a unos para dárselos a otros".

El grupo de Unidos Podemos-En Comú-En Marea ha denunciado en una carta remitida a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, su exclusión en la organización de los preparativos del 40 aniversario de la Constitución.

A este respecto, Rodríguez ha expresado estar "muy sorprendido". "Estamos muy sorprendidos, por ser políticamente correcto, porque algunas propuestas de nombre insignes tampoco han sido aceptadas en la participación --del evento--. Es una línea a proceder poco aceptable desde el punto de vista democrático", ha concluido".