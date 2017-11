Sánchez pide que Rajoy aclare si cumplirá su palabra de reformar la Constitución

Madrid, 27 nov (EFE).- El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reclamado hoy al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que "aclare las dudas" que se han generado sobre la promesa que le hizo personalmente de abrir en seis meses la reforma constitucional y le ha exigido que "cumpla su palabra".

"Señor Rajoy, expresamente me dirijo a usted, que se comprometió conmigo a abrir en seis meses la reforma constitucional; le pido que aclare las dudas y cumpla con su palabra; no me lo debe a mí se lo debe al conjunto de los españoles", ha apelado Sánchez al presidente en un desayuno informativo organizado por Europa Press.

En él, el líder del PSOE ha presentado al primer secretario del PSC y candidato a la Generalitat, Miquel Iceta, que ha explicado que quiere ser presidente para "superar la división de los catalanes" y que está dispuesto a "sacrificarlo todo" por ese objetivo.

Sánchez, que ha bromeado con el hecho de que a Iceta sus asesores no le dejen bailar en esta campaña electoral -"conociéndote no sé si van a lograrlo", le ha dicho-, ha asegurado que, con él al frente de la Generalitat, Cataluña estaría gobernada "al ritmo del sentido común, la convivencia y la justicia social".

Convencido de que Iceta es el "líder que necesita ahora mismo Cataluña", ha argumentado que su propuesta es "la que más se parece a la Cataluña plural y diversa que ha sufrido el error histórico del independentismo".

Sánchez ha destacado que el líder del PSC es el único candidato que huye de la "política de frentes" y que puede recabar mayor número de apoyos y reconstruir la fractura social.

"Estás en tu mejor momento político (...) es ahora cuando toca dialogar y mucho y acabar con los reproches en la política catalana, toca sumar y no dividir, es el momento de Miquel Iceta", ha proclamado.

A una semana para que empiece la campaña electoral del 21D, Sánchez ha dibujado un panorama con Rajoy a la cabeza del bloque de la "desidia" y la "displicencia" y Rivera situado "a la derecha del PP", incapaz de "construir la concordia".

Ha acusado a ambos de ser "tristemente fieles" al guión de la "unidad de España sin un propósito cierto y un Estado en retirada" que siguen las "derechas" cuando gobiernan.

De los independentistas ha dicho que son los "principales responsables de este desastre", mientras que de Podemos ha lamentado que, tras jugar con la ambigüedad, hayan priorizado la agenda independentista sobre la progresista.

En su discurso, el líder del PSOE ha defendido de que la "España posible no se construye con simple fe" y ha abogado por un "proyecto de cambio seguro que solo el PSOE puede fortalecer en Cataluña".

A ese respecto, ha puesto en valor la "oferta conjunta del PSOE y el PSC por una España compartida, construida desde el derecho a convivir, que es el que une, frente al derecho a decidir, que es el que divide".