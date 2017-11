Gobierno Vasco lamenta la "lenta" integración de la Ertzaintza en los sistemas internacionales de información policial

27/11/2017 - 13:18

Beltrán de Heredia anuncia una nueva norma de servicios de guardia y atención a las víctimas de atentados

VITORIA, 27 (EUROPA PRESS)

La consejera de Seguridad del Gobierno Vasco, Estefanía Beltrán de Heredia, ha lamentado que la integración de la Ertzaintza en los sistemas policiales internacionales de intercambio de información, acordada el pasado mes de junio con el Ministerio del Interior, se está produciendo "con más lentitud de lo que desearíamos".

Beltrán de Heredia ha comparecido este lunes ante la Comisión de Seguridad del Parlamento Vasco para informar sobre las medidas adoptadas por su departamento para hacer frente al terrorismo islamista radical.

La consejera ha iniciado su intervención con una condena del atentado del pasado viernes contra una mezquita sufí en Egipto, en el que más de 300 personas perdieron la vida en un presunto ataque terrorista contra esta comunidad islámica que el islamismo radical considera apóstata.

Beltrán de Heredia ha mostrado su "solidaridad" hacia los musulmanes que también padecen el terrorismo de pretexto religioso, y ha subrayado la importancia de evitar las actitudes islamófobas.

La responsable autonómica de Seguridad ha recordado que el pasado lunes, el lehendakari, Iñigo Urkullu, presentó un 'Plan de Actuación frente al terrorismo internacional de pretexto religioso', que tiene el doble reto estratégico de promover la cooperación con las comunidades islámicas de Euskadi y apoyar la máxima coordinación policial e internacional.

Este documento contiene una propuesta de seis acuerdos estratégicos y 17 proyectos de actuación, e incluye el compromiso de crear una Comisión Asesora para la Colaboración con las Comunidades Islámicas de Euskadi.

SIN "RIESGO ESPECÍFICO"

Beltrán de Heredia ha explicado que aunque en Euskadi no existe un "riesgo específico" de atentado, el carácter "global" del terrorismo islamista radical supone que la comunidad autónoma no esté "exenta" de poder sufrir un ataque de estas características. "En seguridad, el riesgo cero no existe", ha subrayado.

Por ese motivo, ha explicado que su departamento y la Ertzaintza están en un proceso de "evaluación y mejora" permanente, para lo que se "revisan" los procedimientos de actuación de las distintas unidades policiales.

Beltrán de Heredia ha informado de que Gobierno Vasco tiene "avanzada" la redacción de una orden operativa de servicios de guardia y atención a las víctimas de atentados terroristas.

ACUERDOS CON ZOIDO

En materia de coordinación policial, ha recordado los acuerdos alcanzados el pasado 14 de junio con el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, con quien acordó la integración de la Policía vasca en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado (CITCO), así como su acceso al sistema de alerta temprana e información policial europea.

Beltrán de Heredia ha explicado que, a partir de dicho acuerdo, la Ertzaintza participa en las reuniones del CITCO, ubicado en la sede del Ministerio del Interior, aportando y recibiendo información.

No obstante, en el caso de los mecanismos de intercambio de información con Europol e Interpol, ha lamentado que los trabajos en este campo se están desarrollando "con más lentitud de la que desearíamos".