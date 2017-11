Mendia espera que el acuerdo fiscal de PNV, PP y PSE se cierre en próximas horas porque "hay mimbres" para ello

27/11/2017 - 14:58

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, espera que el acuerdo sobre reforma fiscal entre socialistas, el PNV y el PP se cierre en próxima horas porque "hay mimbres" para ello. Además, ha pedido a EH Bildu y a Podemos, a dos días de que finalice el plazo para presentar enmiendas a la totalidad a los Presupuestos, que realicen aportaciones para "mejorar" las cuentas, y cree que, si no lo hacen, es porque "miran a Cataluña o a procesos internos", algo que, en su opinión, "no es muy de izquierdas".

BILBAO, 27 (EUROPA PRESS)

Durante una rueda de prensa celebrada en Bilbao para hacer balance del primer año de Gobierno vasco entre el PNV y el PSE-EE, en el que han estado presentes los consejeros socialistas Iñaki Arriola, María Jesús San José y Alfredo Retortillo, Mendia ha confiado en que en este "nuevo tiempo el pacto entre diferentes se convierta en el cimiento sobre el que construir la Euskadi del futuro, un camino que no tiene vuelta atrás, que exige a todos esfuerzos compartidos y política con mayúsculas".

La líder socialista ha afirmado que, a lo largo de este lunes, esperan cerrar el acuerdo fiscal, tal como acordaron PNV, socialistas y el PP en la reunión del viernes pasado, en la que "se aproximaron posiciones". "Espero que en las próximas horas podamos comunicar el acuerdo y veremos cómo queda al final la foto", ha dicho.

A su juicio, todos los partidos tienen "la misma responsabilidad" y están "llamados a mojarse en la modernización del país y en acometer las grandes reformas". "La mano del PSE-EE está tendida al conjunto de los grupos de la Cámara para que todos juntos abordemos esas grandes reformas que necesita Euskadi", ha apuntado.

Tras reiterar que en la Cámara vasca se logran acuerdos con todos los partidos, y la mayoría de las propuestas se aprueban por unanimidad, ha dicho que sorprende que, "haya dos grupos que están en los acuerdos con absoluta normalidad en el día a día en el Parlamento, y se inhiban ante la norma que permite llevar a cabo todas esas políticas, que es la presupuestaria".

A su juicio, "en este país el dogmatismo ha hecho mucho daño", y ha explicado que el PSE-EE busca que la fiscalidad "sea una herramienta de progresividad y de justicia social".

En este sentido, considera que la reforma tributaria acordada entre su partido y el PNV "cumple esos objetivos" y ahora "hay que acordarla con el PP". "Parece que hay mimbres que permiten vislumbrar un acuerdo porque aproximamos bastantes posiciones el pasado viernes", ha manifestado.

Idoia Mendia ha afirmado que las reuniones que ha mantenido con Ezker Anitza-IU y con Lander Martínez, de Elkarrekin Podemos, le permiten concluir que no están en estos acuerdos "por cuestiones estéticas o de primarias". "Creo que eso no es tampoco muy de izquierdas", ha indicado.

Mendia ha subrayado que "hay que mojarse" y, por ello, los socialistas siempre "se han mojado". "Incluso tenemos compañeros que han dado la vida. No estamos en política para estar más guapos o menos guapos en la foto, sino para solucionar problemas y encarar los retos que tienen este país", ha indicado.

En este sentido, ha recordado que la reforma fiscal que se alcance en la Cámara "no es la del PSE ni la del PNV ni la del PP", sino que "es un poco la reforma de todos porque así se alcanzan los acuerdos".

ESTABILIDAD Y CERTIDUMBRE

La líder de los socialistas vascos ha recordado que su partido en elecciones se comprometió a "ofrecer estabilidad y certidumbre, a tejer confianzas con otros, con los que piensan de otra forma, para construir un país juntos", y a que la pluralidad "se refleje en la acción de Gobierno".

En este sentido, ha puesto en valor el pacto de Gobierno entre jeltzales y socialistas que logró "un programa de Gobierno para todos", para nacionalistas y no nacionalistas.

A su juicio, se trata de "un proyecto ambicioso con una base sólida, la tranquilidad social y económica". En este contexto, ha señalado que en Cataluña se ha ido "en camino contrario". "Hemos visto cómo un Gobierno (el catalán) empujaba a sus ciudadanos al precipicio y otro Gobierno (el central) asistía impasible al espectáculo. Hemos asistido atónitos a un diálogo de sordos que hacía que una comunidad hermana perdiera empresas, viera crecer el paro, perdiera oportunidades de inversión, y se partieran por la mitad sus familias", ha destacado.

Idoia Mendia ha remarcado que, "mientras Cataluña se desvanecía como proyecto compartido, en Euskadi se desplegaban planes de empleo, se incrementaba la apuesta por la innovación, se luchaba contra la precariedad laboral, se ampliaba el derecho a la vivienda y se recuperaba el turismo como motor económico", entre otras cosas.

La secretaria general del PSE-EE se ha logrado que a estas medidas propuestas por el Gobierno les "acompañaran otros grupos, ampliando acuerdos". "A veces acordamos con unos, otras veces con otros y muchas veces con absolutamente todos", ha indicado.

Por ello, ha dicho que no entiende que los "más de un centenar" de asuntos que ha pactado con Podemos o EH Bildu, "ahora no tengan su reflejo presupuestario porque estos grupos miran a Cataluña, a sus procesos internos o a las próximas elecciones". "Quedan dos días para presentar enmiendas a las cuentas, y hoy les volvemos a pedir a todos que pongan sobre la mesa aquello que quieren mejorar y que no tengan complejos para acordar", ha señalado.

Tras asegurar que los socialistas no se "despistarán", ha recordado que se abre una oportunidad que permitirá, "no sólo tener presupuestos en 2018, sino contar con más recursos públicos". "No entendemos que haya quien vaya a votar contra eso por intereses particulares olvidándose del bien común", ha añadido.

Mendia ha asegurado que su partido está en las instituciones para hacerse "corresponsable del presente y del futuro de Euskadi", sin que nadie lo ponga en riesgo. "Seguiremos trabajando para que la estabilidad y sensatez sea la que prime en la política vasca", ha reiterado.

RETOS

La dirigente socialista ha recordado algunos de los retos que quedan por delante en esta legislatura como la búsqueda de "puntos de acuerdo entre nacionalistas y no nacionalistas para actualizar el autogobierno", y se ha mostrado "optimista".

"Tenemos dos pilares acordados el PNV y nosotros y es que la reforma estatutaria hay que hacerse dentro de los procedimientos legales y del ordenamiento jurídico vigente y con amplio consenso. Con esos dos ingredientes, hay un amplio margen para el acuerdo entre el conjunto de grupos de la Cámara vasca. Yo espero que todo el mundo esté a la altura de las circunstancias", ha apuntado.

En este sentido, ha realizado un llamamiento a no generar "frustración en la sociedad vasca", por lo que hay que hacer "un proyecto de Estatuto que sea viable dentro del ordenamiento jurídico y que genere un consenso más amplio, a ser posible, que el que generó" el Estatuto de Gernika.

También ha dicho que hay que "seguir abriendo espacios de diálogo institucional con el Gobierno de España para que a los acuerdos del Concierto, del Cupo, del TAV y de la Ertzaintza se le sumen los de las transferencias pendientes, en especial los de prisiones y la gestión económica de la Seguridad Social".

Idoia Mendia ha explicado que, sin el compromiso que adquirieron los socialistas en el Ejecutivo, "hoy la agenda de Euskadi sería la de Cataluña". "Un Gobierno en minoría sin nuestro concurso sería más frágil y más susceptible a los cantos de sirena del independentismo", ha insistido.

Asimismo, ha subrayado que la presencia del PSE-EE "garantiza que la agenda que nos ocupe sea la de la ciudadanía vasca". "Nuestra disposición abierta al consenso sin exclusiones es sincera. Estamos convencidos de que ganamos todos si sumamos todos", ha asegurado.