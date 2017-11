Ciudadanos avisa al PSC de que "si no abandona la ambigüedad y el enfrentamiento" con Cs y PP, perderá votantes

27/11/2017 - 15:29

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha advertido este lunes al PSC de que "si no abandona la ambigüedad y el enfrentamiento" con el PP y con la formación naranja, una parte de su electorado optará por no votarle.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa en la sede de Cs tras la reunión de la Ejecutiva Permanente, se ha referido a las declaraciones del primer secretario del PSC y candidato a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Miquel Iceta, que este lunes ha asegurado que su partido no investirá a un independentista tras las elecciones catalanas del 21 de diciembre y que facilitará la gobernabilidad.

"El señor Iceta no nos dice qué va a hacer, solo es capaz de decirnos lo que no va a hacer", ha indicado Villegas tras afirmar que los socialistas no dejan claro si estarían dispuestos o no apoyar a Inés Arrimadas como presidenta de la Generalitat.

DISCURSO NEGATIVO Y AMBIGÜO DEL PSC

Les ha dicho que tienen aún tres semanas para "rectificar ese discurso negativo y ambiguo" y para "dejar de hablar solo del pasteleo y de los acuerdos" postelectorales. En este sentido, les ha aconsejado que se dirijan a los catalanes para intentar "ilusionarles" y que vayan a votar.

"Si no abandona la ambigüedad y el enfrentamiento con los partidos constitucionalistas", sus posibles votantes "acabarán dando el voto a otro partido" como Ciudadanos, que "tenemos las ideas mucho más claras", ha manifestado.

El dirigente de la formación naranja ha subrayado que el principal objetivo en la campaña electoral debería ser convencer a los catalanes de que es posible formar un Gobierno no independentista y abrir una nueva etapa sin el expresidente y el exvicepresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.

"Le hemos dicho al PSOE que no ponga palos en las ruedas", y que "si ellos no se ven con fuerzas de ganar, por lo menos no molesten al resto de constitucionalistas y no entren en polémicas que no llevan a nada, que nos dejen convencer a la mayoría de los ciudadanos de Cataluña de que hay una alternativa posible", ha manifestado.

NO DESCARTA NINGUNA FÓRMULA DE GOBIERNO

Tras admitir que el escenario postelectoral será "complejo", ha añadido que Ciudadanos no descarta "ninguna fórmula" a la hora de construir ese Gobierno alternativo. Así ha contestado a las palabras de Iceta, que ha avisado de que si en Cataluña se configura un Ejecutivo "basado en pesos y medidas y ese tipo de juegos", lo que se conformará será "un sudoku", abogando por negociar y alcanzar grandes acuerdos en el Parlament.

Villegas ha replicado que el que es "especialista en sudokus" es el líder del PSC, como "ideólogo" de los tripartitos de los socialistas Pasqual Maragall y José Montilla con ERC y "la extrema izquierda" (ICV-EUiA). "Esperemos que el señor Iceta no caiga en la tentación de montar un tercer tripartito", pero la "garantía" de que eso no ocurra es que Cs "obtenga un buen resultado electoral", ha agregado.

Para ello, el secretario general de Ciudadanos ha recalcado la importancia de movilizar al electorado, especialmente aquellos que creen que Puigdemont y Junqueras fueron demasiado lejos, provocando "fractura social y ruina económica" en Cataluña, y que quieren "un giro de 180 grados".

En este contexto, ha señalado que todas las encuestas muestran que es posible que las fuerzas independentistas pierdan la mayoría absoluta. "Les vamos ganando terreno y tenemos la oportunidad de ganarles", ha afirmado, describiendo a Ciudadanos como "la herramienta útil" de quienes quieren que Cataluña vuelva a ser "una comunidad autónoma normal".

"DESLEALTAD", LA DE PUIGDEMONT

Por otro lado, Villegas ha dicho que no entiende muy bien que un "golpista" como Puigdemont hable de la "deslealtad" del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) al sugerir que podría haber evitado el atentado terrorista del pasado 17 de agosto en Barcelona, habida cuenta de sus contactos con el imán de Ripoll, Abdelbaki es Satty, inductor del ataque.

"Deslealtad ha sido la de Puigdemont con todos los ciudadanos de Cataluña", porque con el proceso independentista les ha llevado a "un callejón sin salida", ha manifestado. A su modo de ver, el expresident deberá responder de "su mala gestión" en las urnas, donde los votantes "van a saber juzgarle con la severidad que se merece".