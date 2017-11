Feijóo descarta que un acuerdo con Farmaindustria afecte a las comunidades solventes

A Coruña, 28 nov (EFE).- El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha descartado hoy que la propuesta de un acuerdo con la industria farmacéutica vinculada a la financiación autonómica vaya a afectar a comunidades que, como Galicia, mantienen sus pagos "sin ayuda del Estado".

Según informa Facua en un comunicado, el Gobierno condiciona la ayuda financiera a las comunidades a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) a que firmen un convenio con la patronal farmacéutica que garantiza un nivel de gasto público anual en los productos de sus laboratorios y "frena con ello la inversión en genéricos, más económicos".

Consultado por este anuncio a la salida de la jornada del Pacto de los alcaldes para el clima y la energía en A Coruña, el titular de la Xunta ha subrayado que no le preocupa y supone que "se aclarará".

"No tenemos ningún problema con los pagos sanitarios ni lo hemos tenido nunca. A pesar de que otras comunidades autónomas necesitaban la ayuda del Estado, nosotros no hemos pedido nunca ayuda al Estado y tenemos nuestras cuentas al día y abonamos con normalidad todas nuestras facturas. No creo que eso afecte a comunidades autónomas que mantenemos nuestros pagos sin ayuda del Estado", ha dicho.

Asimismo, Núñez Feijóo ha defendido al responsable de Hacienda, Cristóbal Montoro, que es el centro de las críticas de Facua-Consumidores junto con su homóloga en Sanidad, Dolors Montserrat.

"El ministro Montoro siempre ha sido un ministro respetuoso con la autonomía de cada comunidad autónoma y ha sido un ministro que ha ayudado a las comunidades autónomas a llegar a fin de mes. Ha ayudado, y mucho, a comunidades autónomas como Cataluña, Valencia, Murcia, Andalucía y otras para llegar a fin de mes y, de hecho, les ha inyectado muchísimo dinero para pagar a proveedores", ha añadido.

En su intervención, ha subrayado que "el Ministerio de Hacienda nunca se ha metido en la forma de gestión de las comunidades autónomas", excepto, según ha reconocido, en el caso de que paguen "en plazos de menos de treinta" sus facturas.