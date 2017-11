González (PNV) advierte al PP de que "no contempla" un acuerdo fiscal sin un pacto presupuestario en Álava

Reprocha a los populares que se "desmarquen" ahora de las reglas que ellos mismos habían fijado para negociar

El diputado general de Álava, Ramiro González (PNV), ha reprochado al PP que pretenda ahora "desmarcarse de las reglas de juego que él mismo había fijado", y ha advertido de que "no contempla" un acuerdo fiscal en el territorio alavés sin un pacto sobre los presupuestos forales de 2018.En todo caso, ha asegurado que no prevé que la posición del PP alavés pueda obstaculizar el acuerdo global en materia tributaria y sobre presupuestos autonómicos que ultiman el PNV y el PSE-EE con el Partido Popular para toda Euskadi.

González ha lamentado que el PP de Álava, que este pasado lunes desvinculó la negociación de las cuentas alavesas de los posibles acuerdos sobre fiscalidad y presupuestos autonómicos entre los populares y el PNV y el PSE-EE, pretenda "cambiar" las condiciones fijadas inicialmente por el propio Partido Popular en torno a estas negociaciones.

El diputado general de Álava ha recordado que fue el PP quien planteó una "negociación conjunta" sobre presupuestos y fiscalidad, una condición que finalmente optaron por aceptar el PNV y el PSE-EE, formaciones que gobiernan en coalición en el Gobierno Vasco y en las tres diputaciones forales.

Por ese motivo, ha lamentado que el presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzábal, desvincule ahora ambas cuestiones, cuando no se trata, "en absoluto", de cuestiones "diferentes". "Quieren cambiar las reglas del juego en mitad de la negociación", ha criticado.

Ramiro González ha subrayado que la fiscalidad y los presupuestos forales "forman parte de la misma negociación" en Álava, territorio en el que a diferencia de lo que ocurre en Bizkaia y Gipuzkoa --donde ambos partidos suman mayoría absoluta-- el PNV y el PSE necesitan llegar a un acuerdo con la oposición para tener garantizada la aprobación de las cuentas y de la reforma tributaria. De hecho, ha explicado que el Ejecutivo alavés mantiene negociaciones con "todos" los grupos junteros.

"VAN DE LA MANO"

El máximo responsable del Gobierno foral ha recordado que la aprobación de los cambios del modelo tributario y de los presupuestos forales depende de la "misma" institución --las Juntas Generales-- y se debate "más o menos" en las mismas fechas. Por ese motivo, ha insistido en que ambas cuestiones "van de la mano".

"No contemplo un acuerdo fiscal en Álava si no hay un acuerdo presupuestario", ha advertido al PP. En una línea similar, ha asegurado que no "contempla" que la posición del PP alavés pueda obstaculizar el acuerdo fiscal y presupuestario del PNV y el PSE con el Partido Popular para el conjunto de Euskadi. "Lo único que contemplo es que el PP cumpla los planteamientos de negociación que el mismo hizo", ha indicado.