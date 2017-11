Rivera buscará la abstención de Podemos tras las elecciones en Cataluña

Madrid, 28 nov (EFE).- El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado hoy que, tras las elecciones catalanas del 21-D, buscará la abstención de Podemos para poder gobernar, "evitar un bloqueo" y que haya que "repetir las elecciones".

Así, ha afirmado que no estaría dispuesto a pactar con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para ser socios de Gobierno, pero sí para conseguir que se abstengan.

En una entrevista en la COPE, Rivera ha subrayado que los votantes de Podemos no son independentistas, por lo que, en su opinión, sería "paradójico" que la formación morada apoyara al expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, "que se ha reunido con la extrema derecha europea".

En cuanto al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, Rivera ha considerado que "lo que de verdad quiere es un pacto con los nacionalistas" en Cataluña, similar al que tiene en el País Vasco, donde "hay un bipartito PNV-PSOE".

A pesar de ello, se ha mostrado convencido de que "la presión de los votantes y del sentido común" harán que Sánchez rectifique y que se sume a Ciudadanos.

"No estamos para tonterías, nos estamos jugando nuestra nacionalidad, nuestra convivencia y economía, no es momento de sectarismo ni de volver al no es no", ha advertido.