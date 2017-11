Garrido cree que los atascos en Gran Vía son por falta de información del Ayuntamiento

Madrid, 28 nov (EFE).- El portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, ha lamentado los atascos que se han producido en la Gran Vía hoy, día que ha comenzado la colocación de vallas de hormigón para agrandar el espacio para los peatones, y lo ha atribuido a que no ha habido "información adecuada" por parte del Ayuntamiento.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Garrido ha repetido que el consistorio debe informar "previamente y de forma adecuada y masiva" siempre que vaya a tomar una medida que afecte a los conductores, de manera que éstos sepan "a qué atenerse" y se evite el caos circulatorio.

"Si hay atascos (en la Gran Vía hoy) será porque la información no ha sido la adecuada", ha supuesto Garrido, que ha insistido en que más allá de que se esté de acuerdo o no con la medida de cerrar esta calle al tráfico privado, lo que siempre es "exigible" al Ayuntamiento es que dé "información clara y en tiempo para que los conductores no se encuentren con sorpresas". "Nos tememos que haya vuelto a fallar esa información".

Garrido ha explicado que una vez que el Consorcio Regional de Transportes reciba desde el Ayuntamiento la información oficial con los cortes de tráfico que pretende hacer, tomará las medidas necesarias para incrementar el servicio de Metro o de autobuses, siempre "conforme a las previsiones" del consistorio.

Anoche comenzó la instalación por tramos de los 1.400 metros de barreras con las que se separará la calzada del espacio ganado para los peatones en la Gran Vía.

Serán necesarias cuatro noches para instalar estas 700 barreras y señalizar los 5.400 metros cuadrados añadidos por los que los viandantes podrán pasear a partir del próximo viernes 1 de diciembre y los carriles que quedarán abiertos: uno por sentido para el tráfico privado y otro por sentido para autobuses, taxis y motocicletas.

Mientras que se instalen estas barreras, de casi 800 kilogramos de peso, se mantendrá abierta la circulación en Gran Vía, aunque se realizarán ocupaciones puntuales de la calzada en horario nocturno.

La instalación se hará por tramos y según se vayan completando cada tramo estos espacios ya no podrán ser transitados por los vehículos, de forma que se irá cerrando paulatinamente tres metros de ancho por cada sentido hasta que el viernes esté ya separada toda la ampliación de aceras.

El dispositivo será irreversible en lo que a la ampliación de aceras se refiere, ya que este espacio no será devuelto al tráfico una vez finalicen las navidades sino que se mantendrá esta configuración adelantando el paisaje que tendrá Gran Vía una vez se acometan las obras de reforma a partir del próximo año.