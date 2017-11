Corbí (UCO) se niega a hablar de ETA y Otegi a preguntas de Bildu: "Cuando quiera debatimos de mi pasado y el suyo"

28/11/2017 - 13:27

El coronel jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí, se ha negado este martes a hablar sobre la lucha contra ETA o Arnaldo Otegi en la comisión en el Congreso que investiga la presunta financiación irregular del PP. "Cuando quiera debatimos de mi pasado y del suyo", le ha dicho en dos ocasiones al diputado de EH Bildu Oskar Matute.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Matute ha sido uno de los diputados que se ha quejado porque Corbí no ha dado detalles de la financiación del PP, remitiéndose a su obligación a guardar silencio por respeto a los procesos judiciales en marcha. "Cuanto más alto es el cargo policial, más silencio es obligado a guardar", ha comentado el diputado de EH Bildu.

En su intervención, Matute ha cuestionado a Corbí y a la Guardia Civil por su papel en la derrota de ETA, reprochándole que en la "gira" por su reciente libro 'Sangre, sudor y paz' (donde aborda esta cuestión) "no tenga problemas para hablar". En este sentido, se ha referido al informe del Gobierno vasco sobre "miles de torturados" por las actuaciones policiales contra la banda terrorista.

"Yo no creo que esto sea objeto de la comisión, pero cuando quiera usted y yo debatimos sobre nuestras actividades privadas", le ha dicho en un primer momento Corbí sobre su libro. Matute ha replicado diciendo que él "no ha pasado por los tribunales", en alusión al indulto concedido al coronel por el Gobierno de José María Aznar.

El diputado de EH Bildu ha censurado declaraciones recientes de Corbí sobre Arnaldo Otegi ya que, según él, se aplica "la misma lógica" en el líder de la izquierda abertzale que para cualquier persona que ha cumplido condena. Es aquí cuando le ha preguntado directamente por su indulto "por el Gobierno de Aznar como maltratador o torturador".

"¿Qué quiere que le diga?", le ha preguntado Corbí, destacado mando antes de pasar a la UCO de los Servicios de Información de la Guardia Civil, "cuando quiera debatimos de mi pasado y del suyo".

COMPARACIÓN CON GALINDO

El diputado de EH Bildu le ha preguntado por el "revés judicial" de la operación Guateque, a lo que Corbí le ha corregido explicando que no es una investigación que llevara la UCO y recomendándole que se informara mejor. Éste se ha remitido a lo publicado por la prensa, y le ha dicho si se siente "sucesor" de Enrique Rodríguez Galindo, guardia civil condenado por los GAL. "No creo que sea acertada", ha dicho Corbí sobre esta comparación.

Matute ha continuado citando informaciones periodísticas recientes que apuntan a la captación irregular de ayudas europeas por parte del PP. "No recuerdo ninguna investigación que llevemos nosotros donde se cuestionen ayudas europeas por un tema de financiación", ha dicho el coronel.

El diputado de EH Bildu ha insistido sobre la investigación del patrimonio de Rodrigo Rato que fue cuestionada por un juez de Plaza de Castilla. "La UCO presentó informes, el juez lo desestimó y la Fiscalía corrigió al juez, no le puedo contestar", ha explicado Corbí que, como con otros diputados, ha evitado dar detalles de cuestiones judicializadas.

Corbí, que ha defendido que el margen de error de la UCO "tiende a ser casi, casi cero", ha respondido con ironía a una última pregunta del diputado de EH Bildu sobre su posible cese en esta unidad de la Policía Judicial. En concreto se ha interesado por si recibió alguna llamada de Interior para ratificarle en su puesto.

"No es cierto, a mí ningún ministro me ha llamado porque no tiene que llamarme. Tampoco me ha cesado todavía", ha dicho Corbí, añadiendo esto ha sido así al menos hasta antes de entrar en la sala donde se ha celebrado la comisión de investigación en el Congreso. "No sé cuando salga", ha matizado sobre su continuidad en la UCO.