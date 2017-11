Arrimadas: Puigdemont no puede tener otra oportunidad al frente del Govern

Barcelona, 28 nov (EFE).- La candidata de Ciudadanos el 21D, Inés Arrimadas, cree que el expresident y cabeza de lista de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, "no puede tener otra oportunidad" al frente del Govern, porque "volverá a hacer lo mismo": "La mejor solución para los catalanes es que no sea president".

Arrimadas y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se han reunido hoy en Barcelona con dirigentes de la patronal catalana Fomento del Trabajo, encuentro en que han analizado la situación política y en el que la formación naranja ha expuesto su plan de choque para que vuelvan las empresas a Cataluña.

En declaraciones a los medios finalizado el encuentro, Arrimadas ha defendido la necesidad de un nuevo gobierno en Cataluña, que "cambie la incertidumbre por la certeza, las políticas absolutamente fuera de la ley por la seguridad jurídica y que acabe con la confrontación social".

"Cada vez que Puigdemont habla en nombre de Cataluña, las empresas se van y empeora nuestra imagen en el mundo", ha dicho.

Por ello, considera que no se le puede dar "otra oportunidad" a Puigdemont al frente del ejecutivo catalán, porque si "gobiernan los mismos volverán a hacer lo mismo": "La mejor solución que podemos dar a los catalanes es que Puigdemont no sea president", ha añadido.

La candidata a la presidencia de la Generalitat, en este sentido, ha apelado de nuevo al cabeza de lista del PSC, Miquel Iceta, para abrir una "nueva etapa de estabilidad, de reconciliación y de seny" en Cataluña tras las elecciones del 21 de diciembre con la configuración de un Govern alternativo si Cs es el partido constitucionalista más votado.

Respecto a la situación judicial del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y otros exconsellers, Arrimadas ha dicho respetar tanto las estrategias de defensa de estos como las resoluciones judiciales, pero ha insistido en que políticamente "harán lo mismo".

"Aunque digan otra cosa ante el juez, son los mismos y harán lo mismo. Políticamente nada ha cambiado. No renuncian a nada, ni a la independencia, ni a la unilateralidad", ha agregado.