El jefe de la UCO evita hablar en el Congreso de financiación del PP y dice que sólo es presionado por la prensa

28/11/2017 - 13:40

Los grupos lamentan que el coronel Sánchez Corbí no responda a sus preguntas y se plantean citarle en sesión secreta

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El coronel jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí, ha comparecido este martes ante la comisión del Congreso que investiga la presunta 'caja b' del PP, pero se ha negado a hablar en el Congreso sobre los casos de corrupción que afectan al PP. Eso sí, ha dicho que no ha recibido presiones del Gobierno y que su equipo únicamente se ha sentido presionado por los medios de comunicación.

El silencio del coronel sobre los asuntos objeto de investigación por parte de la comisión ha llevado a Ciudadanos a plantearse la posibilidad de volver a citarle en el futuro, pero a puerta cerrada, para que pueda explicarse. Sánchez Corbí ha comentado que preguntará a los jueces si puede comparecer en ese formato.

El diputado de Unidos Podemos y juez en excedencia Juan Pedro Yllanes ha sido el primero en intentar interrogar al coronel, al que ha reprochado que no respondiera a sus preguntas sobre las investigaciones en curso que afectan a las campañas del PP de Valencia.

El resto de grupos se han interesado sobre este caso, bautizado como Taula, y por otras investigaciones de la UCO como Lezo y Púnica, incluyendo informes recientes que afectan a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, o a la etapa al frente del Ayuntamiento de la capital de Ana Botella, a quien, con la mediación de Eduardo Zaplana, se relaciona con las empresas de reputación 'on line' de Alejandro de Pedro.

"Cada uno tiene derecho a defenderse como crea oportuno, la Policía Judicial no entra a valorar las declaraciones de los políticos", ha contestado Corbí ante las reiteradas menciones del diputado socialista Artemi Rallo a las palabras de Cifuentes cuestionando su vinculación con la trama Púnica en base a informes de la UCO.

"NO PUEDO CONTESTAR"

"No le puedo contestar", se ha excusado continuamente el coronel jefe de la UCO, explicando ante las reiteradas protestas de los grupos que su actitud ante la comisión de investigación viene exigida por su obligado respeto a los jueces y fiscales a los que remite los informes de esta unidad de Policía Judicial. "No es lo que me gustaría y me resulta tremendamente incómodo", ha dicho sobre su incapacidad para dar detalles a los diputados.

Corbí ha justificado en varias ocasiones que son los jueces los que deciden si se abren piezas separadas para investigar o no posibles casos de financiación irregular. Del caso Púnica, uno de los más citados durante su comparecencia, ha dicho que "hay 15 pieza separadas". "De financiación irregular, o con indicios de, hay una; las otras 14 piezas son de corrupción", ha señalado.

Tanto el diputado de Unidos Podemos Juan Pedro Yllanes como el de Ciudadanos Toni Cantó han criticado que el PP haya actuado como "defensor del compareciente", a quien también han señalado por "mirar" a la bancada 'popular' para, según ellos, buscar su "aprobación". Corbí ha negado esto último y ha defendido que no ha recibido nunca ninguna llamada de ningún ministro. "No tienen que llamarme; tampoco me han cesado todavía", ha dicho, ironizando que no al menos hasta que entró en la sala, "no sé cuando salga".

Según el mando de la Guardia Civil, la única presión que reciben es de los medios de comunicación interesados por sus informes. "Cuando se filtra un informe nos molesta porque eso perturba mucho", ha comentado Corbí a preguntas del PP, que se ha interesado por si se ha podido dañar la presunción de inocencia.

De estos informes, el coronel de la UCO ha lamentado que "a veces se le atribuyan unos poderes sobrenaturales", cuando "tienen valor de denuncia más o menos real a partir de lo que luego ocurra en el juicio oral".

LUCHA CONTRA ETA

El diputado de EH Bildu Oskar Matute le ha preguntado por la operación Guateque, a lo que Corbí le ha corregido explicando que no es una investigación que llevara la UCO. Acto seguido ha cuestionado su papel en la lucha contra ETA, que lideró el coronel antes de su paso a esta otra unidad en noviembre de 2015. "No es objeto de la comisión, pero cuando quiera debatimos de mi pasado y del suyo", le ha dicho al diputado.

Matute le ha preguntado por informaciones recientes que apuntan a la captación irregular de ayudas europeas por parte del PP. "No recuerdo ninguna investigación que llevemos nosotros donde se cuestionen ayudas europeas por un tema de financiación", ha dicho.

Corbí se ha remitido a los diferentes jueces cuando ha sido preguntado sobre la decisión de abrir o no piezas separadas sobre financiación ilegal, incluyendo alguna mención al caso de los ERE de Andalucía que afecta al PSOE, siempre en base a los "indicios" recabados por la Guardia Civil.

Precisamente el PSOE ha comparado la comparecencia de Corbí con la de Manuel Morocho, el inspector de la UDEF de la Policía que sí habló en esta misma comisión de pruebas "indiciarias" que vinculan al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con los apuntes del extesorero del PP Luis Bárcenas y la 'caja b' del partido.

El coronel ha explicado que no conoce personalmente al inspector Morocho, el principal investigador policial del caso Gürtel. Al respecto ha hecho una valoración genérica de la UDEF, "una unidad de la Policía que hace una gran labor". "Tiene prácticamente el mismo nivel que la UCO, es absolutamente fiable", ha terciado.