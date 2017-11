El PP saluda que más exconsejeros catalanes "abracen el 155" pero dice que el 21D no "limpia" las responsabilidades

28/11/2017 - 13:53

El portavoz parlamentario del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha saludado este martes que cada vez más exconsejeros del Gobierno catalán estén "abrazando" el artículo 155 de la Constitución y ha añadido que habría sido "mejor" que no la hubiesen "violado". Eso sí, ha avisado que las responsabilidades por su actuación están "ahí" y no van a ser "limpiadas" por las elecciones del 21 de diciembre.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado después de que el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras y el resto de exconsejeros de ERC encarcelados desde el pasado 2 de noviembre hayan remitido un escrito al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en el que piden su puesta en libertad y dicen acatar la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna, si bien afirman que no renuncian a sus convicciones políticas, aunque las defenderán por "las vías del diálogo y la negociación".

"Me alegro de que cada vez más miembros del extinto Govern abracen la Constitución y el artículo155. Esto es una buena noticia para todos", ha dicho Hernando en una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces.

En este sentido, ha indicado que habría sido "mejor" que los miembros del Gobierno de Carles Puigdemont no hubiesen "violado" la Carta Magna porque "no se habría producido un golpe a la democracia y no tendrían que afrontar responsabilidades", que "van a estar ahí y no van a ser limpiadas por un proceso electoral". Así, ha subrayado que en los próximos meses esos exconsejeros tendrán que hacer frente a sus responsabilidades ante la Justicia.

"LA NORMALIDAD HA VUELTO" CON EL 155

Hernando ha indicado que un mes después de la aplicación del 155, la "normalidad ha vuelto a Cataluña" y se ha restaurado la democracia en esta comunidad con la convocatoria de unos comicios que, en su opinión, deben servir para "escribir una nueva etapa".

El portavoz parlamentario del Grupo Popular ha indicado que el procedo independentista ha provocado pérdida de empleos, fuga de empresas y caída de inversiones en Cataluña y ha agregado que el PP va a hacer una campaña electoral "constructiva y positiva" porque su "prioridad" va a ser "intentar reparar el daño producido por el independentismo, "destruyendo los lazos de convivencia".