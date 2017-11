Díaz denuncia la actitud evasiva del Gobierno en la financiación por electoralismo

Sevilla, 28 nov (EFE).- La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha denunciado hoy la actitud "evasiva" del Gobierno de Mariano Rajoy en relación con el nuevo modelo de financiación, que ha achacado a un intento de "ganar tiempo" para "salir del déficit", y ha apuntado la posibilidad de que esté barajando medidas de carácter electoralista.

"Creo que quiere ganar tiempo porque quiere ganar el año 2018, que es cuando pretende salir de la situación de déficit excesivo en que se encuentra y, para ello, seguir aprovechándose del superávit de los entes locales y manteniendo la asfixia a las comunidades autónomas", ha señalado en una conferencia de prensa tras presidir la reunión del Consejo de Gobierno.

"Quién me dice si no se está planteando también medidas de carácter electoralista previas a unos comicios generales", ha proseguido.

Ha criticado, además, la "prisa" para resolver el cupo vasco mientras se mantiene "paralizada" la reforma de la financiación autonómica, lo que ha considerado una "pésima gestión, achacable sólo al Gobierno de España".

"Si tiene tiempo para la financiación de un gobierno, lo tiene que tener para el resto", ha apostillado tras alertar de la "graves consecuencias" de que no se apruebe un nuevo modelo.

Ha querido dejar claro que con ello no critica el acuerdo sobre el cupo vasco: "Soy constitucionalista, apoyo toda la Constitución, desde la primera letra hasta la última, y el concierto está en la Constitución", ha recordado.

"Lo que critico es la evasiva e indolencia del Gobierno y la irresponsabilidad de intentar enfrentar unos territorios contra otros", ha subrayado, mientras que ha opinado que el Gobierno vasco "hace lo que tiene que hacer", al igual que ella se ocupa de "defender a Andalucía".

Tras advertir de los "brutales efectos" de la prórroga del sistema de financiación autonómica, ha dicho que si en las próximas semanas no se presenta una propuesta nadie le va a "quitar de la cabeza" que el presidente del Gobierno quiere "saltarse el 2018 para superar el déficit excesivo" del Estado.

"Todo esto no es casualidad, no es que al gobierno no le haya dado tiempo, sino que hay una voluntad clara y nítida de saltarse el 2018, ya han hecho sus cuentas", ha aventurado.

Convencida de que va a haber "tirones" entre territorios, pero también en los propios "partidos", ha hecho un llamamiento a las fuerzas políticas andaluzas para que se "comprometan con Andalucía".

"Todos los partidos se tienen que comprometer en la defensa de los intereses de nuestra tierra y no en los intereses partidarios", ha señalado tras advertir de que Andalucía se está "jugando una década", por lo que ha valorado la tarea del grupo de trabajo sobre financiación autonómica creado en el Parlamento andaluz.

Ha subrayado que cada año que pasa sin reformarse el modelo de financiación le "cuesta" a Andalucía 850 millones de euros, un déficit que obliga a "sacar fondos de otros sitios", lo que tiene un "enorme impacto".

Para la presidenta andaluza, en la democracia española hay un "déficit estructural" en materia de financiación, con el que "hay que acabar", pues los recursos no se pueden redistribuir en una "subasta" en función de las necesidades parlamentarias del gobierno de turno.

Interpelada sobre si cree que su partido ha sido "tibio" en el debate sobre el modelo de financiación, ha recordado que hace unos días le llamó el secretario general, Pedro Sánchez, y le dijo "con claridad" que estaba de acuerdo con la reivindicación de los presidentes autonómicos socialistas de que se aborde cuanto antes la reforma.

Por otra parte, ha llamado la atención sobre el hecho de que el PP-A pida ahora un debate sobre el modelo de financiación, cuando ella ya lo planteó el pasado agosto, pero entonces no les "interesó lo más mínimo".