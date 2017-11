El Gobierno ve sorprendente que el Congreso anule su veto a una ley cuando los registros fuera de plazo son normales

28/11/2017 - 14:30

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, ha admitido este martes que para el Gobierno ha sido "una sorpresa" que la Mesa del Congreso haya rechazado el veto que presentó para impedir el debate de una ley de Unidos Podemos, alegando que se registró fuera de plazo, porque en la Cámara es habitual que los grupos presenten documentos tras vencer el tope temporal para hacerlo.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

En declaraciones en la Cámara Baja, Ayllón ha asumido que el veto del Gobierno a la proposición de ley de Unidos Podemos para eximir de la regla de gasto a los ayuntamientos con superávit, entró en el Registro cuatro minutos después de que finalizara el plazo preceptivo. El Gobierno cuenta con un mes para vetar las iniciativas de los grupos que consideren que van a provocar un aumento del gasto público o una disminución de ingresos.

En la Mesa del Congreso, el PP ha defendido que se hiciera una interpretación flexible, pero PSOE, Podemos y Ciudadanos defendieron el criterio de no admitirlo, con lo que la iniciativa podrá seguir su tramitación parlamentaria.

"Para Gobierno ha sido una sorpresa porque es evidente que todos los grupos en esta Cámara en algún momento han registrado documentos fuera de plazo", ha admitido Ayllón, incidiendo en que el Gobierno quería impedir el debate de la iniciativa porque tiene "un efecto presupuestario evidente".

"El déficit del conjunto del Estado afecta a todas las administraciones y, si una administración gasta más, eso afectará sobre los Presupuestos de la comunidades y de la Administración General", ha argumentado, antes de recordar que todas las iniciativas vetadas en lo que va de legislatura habrían supuesto 100.000 millones de gasto público adicional o de disminución de ingresos.

VETAR LAS ENMIENDAS

En este contexto, ha apelado a la "responsabilidad" de los grupos parlamentarios "que creen en España y en Europa" para que no apoyen la toma en consideración de la ley de Unidos Podemos, un grupo que, a su juicio, demuestra en todas las decisiones que viene tomando recientemente que "no cree en España y no cree en Europa".

En todo caso, Ayllón ha recordado que si la iniciativa se toma en consideración, el Gobierno también está facultado para presentar vetos a las enmiendas que puedan plantear los grupos alegando disminución de ingresos o aumento de gasto.