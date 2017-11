Hernando, tras las críticas de 'barones' del PP al cupo vasco: La gente habla por hablar y nosotros hablamos con cifras

28/11/2017 - 14:29

Pide dejar de usar la financiación como "elemento de batalla" y avanza que pedirá que los presidentes autonómicos vayan al Congreso

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha defendido el cupo vasco que aprobó el pasado jueves el Pleno de la Cámara y ha añadido que "la gente habla por hablar" al poner en cuestión las cifras. Tras asegurar que su formación habla "sobre las cifras", ha indicado que si "alguien" cree que es "injusto" debería poner una cifra encima de la mesa.

Así se ha pronunciado Hernando en una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, al ser preguntado si inquietan y preocupan en el partido las críticas que están lanzando algunos 'barones' del PP, como el gallego Alberto Núñez Feijóo, exigiendo al Ministerio de Hacienda claridad en el cálculo del cupo vasco.

"Ahora se dice que nunca ha sido justo pero si en el 2009 cuando no había crisis económica se pagaba 716 millones y ahora un 35% más, ¿de qué estamos hablando? Aquí la gente habla por hablar. De las cifras, nosotros hablamos sobre las cifras. Alguien que dice que es injusto, pues que ponga una cifra encima de la mesa", ha manifestado.

REPASA LAS CIFRAS DEL CUPO DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

En este sentido, Hernando ha reiterado que "nadie" le ha dicho por qué "no está de acuerdo" con la cifra del cupo vasco y, de hecho, ha repasado cómo ha evolucionado esa cuantía en los últimos años. Así, ha indicado que "en 2009 por el cupo vasco se pagaron 716 millones de euros", que subieron en 2011 a 887 millones; en 2013 fueron 970 millones; en 2015 1068; y en 2017 serán 1074 con la liquidación final".

Tras el 'no' de Ciudadanos al cupo, el portavoz del Grupo Popular ha recordado que la Constitución reconoce el concierto económico y ha recordado que en su día los gobernantes en Cataluña rechazaron ese modelo. Según ha añadido, ese sistema tiene "cosas positivas y negativas", y ha recordado que impide por ejemplo que el País Vasco se pueda acoger al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) como han hecho otras autonomías.

Es más, ha indicado que después de tantos años el PIB del País Vasco no ha mejorado sino que ha ido a "menos", del 6,46% al 6,16%. Por eso, y en medio de este debate sobre los "agravios comparativos", ha pedido hacer un "esfuerzo" para consensuar un sistema que contente a todos y no "beneficie" solo a un territorio como, a su juicio, ocurrió con el sistema vigente que pactaron José Luis Rodríguez Zapatero y Artur Mas.

CONSENSUAR UN NUEVO MODELO

En este sentido, ha avanzado que, en la comisión territorial del Congreso que va a evaluar el funcionamiento del modelo autonómico, el Grupo Popular llamará a los presidentes de las comunidades autónomas con el objetivo de ponerse de acuerdo y lograr un sistema que "no sea utilizado como elemento de batalla entre distintos territorios de España".

"No he visto a ningún presidente decir 'estoy contento con lo que me dan'", ha enfatizado, para añadir que es necesario que dejen de utilizar el modelo de financiación como "un modelo de enfrentamiento de unas comunidades contra otras porque lo importante son las personas", no los "territorios" o las "hectáreas".