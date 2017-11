El PSOE no teme ninguna ruptura de voto entre sus diputados en la primera votación del Congreso sobre el 155

28/11/2017 - 14:31

La portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles, se ha mostrado segura de que no habrá ninguna ruptura de voto entre sus diputados ante la votación en el Pleno del Congreso de la primera iniciativa contra la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El Pleno debatirá este martes una moción del PDeCAT contra ese precepto constitucional, aunque la votación no tendrá lugar hasta el próximo jueves. La dirigente socialista ha señalado que el PSOE no apoyará "en ningún caso" esa iniciativa, pero no teme que sus compañeros se salten la disciplina de voto.

Robles ha respondido así preguntada sobre unas declaraciones de su homólogo del PDeCAT, Carles Campuzano, pidiendo a los socialistas que imitasen el gesto de "dignidad institucional" del expresident catalán y senador del PSOE José Montilla de abandonar el Pleno de la Cámara Alta para no apoyar la activación del 155.

EL 155, "RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE PUIGDEMONT"

"No temo ninguna ruptura", ha insistido Robles, entre otras cosas porque los socialistas entienden que el expresident Carles Puigdemont es "el único responsable" de la aplicación del 155, al no querer convocar elecciones en Cataluña. De hecho, ha recalcado que si precisamente se han convocado esos comicios para el próximo 21 de diciembre ha sido gracias al papel jugado por el PSOE.

Además, la juez en excedencia ha añadido que los socialistas no respaldarán la moción del PDeCAT porque cuestiona la independencia de Poder Judicial en España, algo que considera "muy grave". "No se puede sembrar la más mínima sombra de duda" a este respecto, ha remachado.

"En ningún caso vamos a apoyar una propuesta que cuestiona la independencia judicial y no asume las responsabilidades exclusivas de Puigdemont en la aplicación del 155", ha resumido.