El PP apunta a "fórmulas para alcanzar ajustes" sin cambiar la Constitución y hará propuestas en la comisión territorial

28/11/2017 - 15:14

Hernando avanza que pedirán que a este foro acudan expertos y los presidentes autonómicos

Hernando avanza que pedirán que a este foro acudan expertos y los presidentes autonómicos

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha subrayado este martes que puede haber "fórmulas para alcanzar unos ajustes" sin reformar la Constitución, logrando "un modelo que sea más positivo para el conjunto de españoles". Y en esa línea el PP hará propuestas en la comisión territorial de la Cámara Baja que evaluará el funcionamiento del Estado Autonómico.

En una rueda de prensa en el Congreso, Hernando ha indicado que la Carta Magna es "una historia de éxito" y ha afirmado que su grupo parlamentario lo dejará patente durante los trabajos de la comisión territorial que fijará el próximo día 13 de diciembre su plan de trabajo, aunque las comparecencias no serán hasta enero.

El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ya aseguró este lunes que su partido será "constructivo" en ese foro y Hernando ha indicado que, aunque acuden principalmente a "escuchar", también formularán propuestas y comparecencias. En el PP ya anticipan que solicitarán que acudan los padres de la Constitución, expertos en la materia y los presidentes autonómicos

"Lo que vamos a hacer principalmente es escuchar a los comparecientes y, en segundo lugar, hacer un diagnóstico de lo que está funcionando bien y qué es lo que no está funcionando de forma adecuada", ha manifestado, para añadir que eso servirá para proponer una "solución".

UNA CONSTITUCIÓN "ABIERTA"

En este sentido, ha recriminado al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que ya esté planteando abrir una reforma de la Constitución sin "antes escuchar". Tras asegurar que se pueden establecer "prejuicios" sin ni siquiera iniciar el proceso, Hernando ha señalado que la Constitución es "abierta" y ha "permitido cambios" sin necesidad de abrir un proceso de reforma.

A su entender, si los problemas de España estuvieran en la Constitución "a lo mejor esa reforma tendría sentido". "Pero no he visto los problemas en la Constitución sino que he visto soluciones. Y el artículo 155 ha sido una solución al grave problema que algunos han intentado plantear al intento de golpear la unidad y la soberanía nacional", ha manifestado.

En este sentido, Hernando ha recalcado que no se puede abrir una reforma de la Carta Magna para "intentar dar satisfacción" a los independentistas, que, según ha dicho, son los que han "querido destruirla".