PRC dice que sin el voto de Carrancio (Cs), las enmiendas a la totalidad al presupuesto cántabro también habrían decaído

28/11/2017 - 16:17

Podemos pide al Gobierno que haga "lo que sea necesario" para que el voto de un tránsfuga "no doblegue" la voluntad popular

Podemos ha pedido este martes al Gobierno PRC-PSOE que haga lo que sea necesario para que el voto de un tránsfuga no doblegue la voluntad popular. El PRC le ha respondido de inmediato, destacando que sin el voto de Juan Ramón Carrancio, exdiputado de Ciudadanos que se mantiene en el Grupo Mixto, las enmiendas a la totalidad de PP, Podemos y Cs al presupuesto y a la Ley de Acompañamiento, "también habrían decaído".

Las seis enmmiendas se han rechazado con los 18 votos que suman PRC, PSOE y Carrancio. La de Podemos ha conseguido 17 votos a favor, los que suman PP, Cs y Podemos. Los tres diputados del partido morado, sin embargo, se ha abstenido en la votación de las enmiendas de PP y Cs, que suman 14 votos a favor.

El portavoz de Podemos en el debate de las enmiendas a la totalidad a la conocida como Ley de 'Acompañamiento', José Ramón Blanco, ha dicho que "lo que está en juego" en la tramitación parlamentaria del presupuesto de Cantabria para 2018, es "la dignidad del Parlamento, que vuelve a estar manchada veintitantos años después".

Blanco ha dicho que "Cantabria está en una situación de excepcionalidad que se llama transfuguismo", y ha pedido a los líderes del PRC y el PSOE, Miguel Angel Revilla y Pablo Zuloaga, que "articulen una fórmula, o lo que sea necesario, para que la dignidad del Parlamento se mantenga" y no vuelva a repetirse una votación como la de este martes.

Así, ha pedido a PRC y PSOE que si no tienen el apoyo de alguno de los tres partidos legítimamente representados en el Parlamento, "hagan un ejercicio de responsabilidad democrática y no acepten ni por activa ni por pasiva que el voto de un tránsfuga que no representa a nadie, doblegue la voluntad popular". "Si creéis en la democracia y la dignidad del Parlamento, deberíais abandonar la sala para que la votación no sea alterada por un voto tránsfuga", ha dicho.

El diputado morado ha destacado que "hoy 154.875 cántabros que votaron a PP, Cs y Podemos, han dicho que los presupuestos tienen que ser devueltos al Gobierno", frente a "140.925" votos de PRC y PSOE "más un voto de un diputado tránsfuga".

"LAS CUENTAS DE LA LECHERA"

El portavoz del PSOE en este segundo debate de la jornada y senador autonómico, Guillermo del Corral, le ha replicado que "una cosa es la democracia asamblearia y otra la parlamentaria", y que "las cuentas de la lechera que ha echado no van más allá de la demagogia que usted tanto practica".

Por su parte, la portavoz del PSOE, Rosa Díaz, ha recalcado que sin el voto de Carrancio, las enmiendas a la totalidad también habrían decaído. Además, ha destacado que hay un informe jurídico de los letrados de la Cámara que avala la situación de Carrancio, y ha dicho que "hay también un transfuguismo ideológico", en el que a su juicio ha incurrido Podemos al "hacer el trabajo sucio al PP".

Asimismo, ha dicho que "se habla mucho del diputado 18" -en alusión a Carrancio-, pero "no del diputado 14" -en alusión al diputado de Cs, Rubén Gómez-, del que en su opinión solo falta por saber "por qué facción del PP se va a decantar, si por la de Buruaga o por Diego".

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Durante el debate ha habido constantes alusiones a la situación en el Ayuntamiento de Santander, donde el PP, que gobierna en minoría, ha aprobado el presupuesto con el apoyo del exconcejal de Cs, David González, que ahora es edil no adscrito.

La presidenta del PP, María José Saénz de Buruaga, ha señalado dos diferencias a su juicio fundamentales: la primera que en el Ayuntamiento de Santander, los exconcejales de Cs son no adscritos, consideración que no tiene Carrancio en el Parlamento; y la segunda, que la alcaldesa, Gema Igual, "no ha negociado" con tránsfugas. "El problema no es lo que vota un tránsfuga, sino con quién negocia el gobierno", ha aseverado.

Mientras tanto, el portavoz de Cs, Rubén Gómez, ha denunciado que PRC y PSOE son "muy beligerantes" en el Ayuntamiento pero en el Parlamento "se erigen en defensores del transfuguismo, pretendiendo su legitimidad", en lo que ha calificado como una "connivencia inmoral" que contrasta con las "lecciones de higiene y regeneración democrática" de Revilla.

Gómez ha señalado que el secretario general del PSOE de Santander, Pedro Casares, que se "mueve en las altas esferas" del partido incluso a nivel nacional, ha reconocido en una entrevista radiofónica que tanto González como Carrancio son "tránsfugas". A la vez, ha destacado que la única reunión de presupuestos a la que no ha asistido el secretario general del PSOE, Pablo Zuloaga, es a la mantenida con Carrancio.