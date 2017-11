Espinar dice que la prevaricación "no cabe" en Podemos y que estudia la suspensión de los concejales de Alcalá (Madrid)

28/11/2017 - 16:33

El secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, ha asegurado que la prevaricación "no cabe" en su partido y que no le temblará el pulso para tomar una decisión sobre los concejales de Alcalá de Henares (Madrid) de su partido denunciados por Fiscalía por este delito, porque "nadie con este comportamiento en Podemos de la Comunidad de Madrid va a durar más de diez minutos", ha subrayado.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

"Estudiamos los hechos para una posible suspensión cautelar de militancia de estas cuatro personas", ha afirmado Espinar preguntado al respecto en los pasillos del Senado. La Fiscalía de Área de Alcalá de Henares ha denunciado a cuatro concejales de Somos Alcalá a los que acusa de un delito de prevaricación administrativa por supuestamente manipular un concurso público para otorgar subvenciones a asociaciones de personas vinculadas a los ediles.

El dirigente madrileño de Podemos ha asegurado que han conocido la denuncia esta mañana y que estudian los hechos, aunque también ha dicho que "hace tiempo" que había una denuncia en la comisión de garantías de Podemos sobre estos cuatro concejales y que se investiga la situación para "ser prudentes" y "respetar los derechos de todos los inscritos en Podemos".

"Pero estos comportamientos de ser verosímiles, de ser los indicios fiables, y con una denuncia de Fiscalía, nos da algunas pistas de que es un comportamiento que no cabe en Podemos y no me va a temblar el pulso: nadie con este comportamiento en Podemos de la Comunidad de Madrid va a durar más de diez minutos", ha subrayado.