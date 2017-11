Ciudadanos pide al PSOE que no "insulte" a Rivera y asuma que su rival son las fuerzas independentistas

28/11/2017 - 17:30

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha pedido al PSOE que no "insulte" a su líder, Albert Rivera, y que asuma que su rival en las elecciones catalanas del próximo 21 de diciembre no son los partidos constitucionalistas, sino las fuerzas independentistas.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Así se ha referido Villegas, en declaraciones en los pasillos del Congreso, a las palabras de la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, que ha comparado a Rivera con el fundador de Falange Española: "Nació diciendo que era Adolfo Suárez y acaba siendo José Antonio". Aunque poco después Lastra ha retirado esta comparación, ha insistido en que Cs se ha convertido en un partido "netamente de derechas".

El secretario general de la formación naranja cree que este tipo de valoraciones se deben a los "nervios" del PSOE al ver el crecimiento de Ciudadanos en las encuestas sobre intención de voto, tanto en Cataluña como en el ámbito nacional. "Yo les recomendaría calma", sobre todo ahora que "España está en un momento complicado", ha añadido.

Villegas ha pedido a los socialistas que "no se equivoquen de rival". "No tiene sentido que los dirigentes del PSOE, en vez de enfrentarse al separatismo y a los separatistas, se dediquen a insultar al presidente de Ciudadanos", ha manifestado, comparando esta actitud con la "estrategia de señalamiento y de insulto" de algunos independentistas en Cataluña contra el partido de Rivera.

MANO TENDIDA PARA ALCANZAR ACUERDOS

En su opinión, la labor de los partidos constitucionalistas debe ser alcanzar un acuerdo postelectoral después del 21-D. Según ha recordado, Cs ha forjado pactos de este tipo "allí donde hay socialistas sensatos, capaces de tender la mano y de llegar a acuerdos", como es el caso de Andalucía.

"Si son capaces de rectificar, de calmarse y de salir de esa dinámica del insulto, tienen nuestra mano tendida para llegar a acuerdos para enfrentarnos al separatismo", ha afirmado, añadiendo que "no estarían mal unas disculpas" por parte del PSOE.

A su juicio, las posibilidades de pactar con el PSC dependerán de "cuál sea su programa". "Si es el de la nación de naciones, el de negar la nación española y el de reconocer el derecho de autodeterminación de las comunidades, tendremos un problema de fondo", ha manifestado.

EL PSC PODRÍA PERDER VOTANTES

El secretario general de la formación naranja ha instado a los socialistas a cambiar de actitud y no mirar solo por los intereses de su partido. "Si no son capaces de rectificar antes del 21 de diciembre, van a ser los posibles votantes del PSOE los que rectifiquen y decidan no votar a un PSOE que no está dispuesto a trabajar por el interés general de los españoles ni a sumar con otros partidos constitucionalistas", ha advertido.

En cualquier caso, ha señalado que ahora el objetivo de Cs es "ilusionar a los catalanes" para que acudan a las urnas y convencerles de que "es posible pasar página en Cataluña". Y si el PSOE "renuncia a ganar las elecciones, que no moleste a los que sí queremos ganar a los separatistas y no ponga palos en las ruedas del constitucionalismo", ha agregado.