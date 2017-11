Una plataforma denunciará las consecuencias en Madrid de la intervención de cuentas

Madrid, 28 nov (EFE).- Representantes vecinales, colectivos sociales y sindicales han presentado hoy la plataforma Madrid no se toca, que surge para denunciar las consecuencias "negativas" de la intervención de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid por parte del Ministerio de Hacienda y en defensa de la "autonomía municipal".

La sede de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) en Lavapiés ha acogido esta mañana la presentación de esta plataforma independiente del Consistorio, que emana de una sociedad civil "muy preocupada" por los efectos "de la tutela económica de Cristóbal Montoro en el Gobierno de la ciudad", indica la FRAVM en una nota.

La coordinadora de Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid y portavoz de la nueva plataforma, María Ángeles Nieto, ha explicado que hasta ahora el Ministerio de Hacienda ha requerido al Ayuntamiento la inmovilización de 366 millones de euros, de los cuales este ha acordado la retención de casi 200 millones, pero tiene pendiente la retención de otros 135 millones.

Asimismo, ha recordado que a esto hay que sumar las medidas cautelares impuestas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que suma otros 275 millones de retención del presupuesto del año 2017.

Para Ecologistas en Acción estas retenciones suponen la privación de proyectos que tienen una finalidad social ya previstos en diferentes barrios, como actuaciones en colegios, en polideportivos, en centros de mayores o en zonas verdes, que afectan a toda la ciudadanía de Madrid.

"Las partidas más importantes afectan a algunos de los distritos que más necesitan de esas inversiones", ha indicado.

La portavoz de la nueva red ciudadana ha señalado que esta actuación "no es un acto de represión sobre la actividad financiera del Ayuntamiento de Madrid sino sobre todas las personas que vivimos en Madrid".

Por ello, ha nacido esta plataforma para rechazar unas medidas "injustas" que "no están justificadas", ya que el Ayuntamiento presenta un superávit de 1.000 millones, con el pago de deuda de un 40%, "creada en buena medida de forma ilegal e ilegítima", ha esgrimido Nieto.

"En la mente de Montoro y su equipo no está hacer justicia, sino retener, dificultar el movimiento del Ayuntamiento de Madrid en su función, que no es otra que facilitar la vida de los madrileños y madrileñas", ha dicho el presidente de la FRAVM, Quique Villalobos.

La plataforma ha preparado un calendario de actuaciones, como asambleas informativas en varios distritos de la ciudad para explicar "por qué una biblioteca que estaba proyectada en un barrio ya no se va a construir o por qué no se van a realizar inversiones en dotaciones y servicios en barrios que llevaban años esperándolas", ha indicado Villalobos.

"Si a partir de ahora en los barrios tenemos dificultades para que se construyan ciertos equipamientos, para que se doten de ciertos servicios o para que se produzca una tasa de reposición de empleos, etc. no va a ser porque Madrid no tenga dinero sino porque hay un Ministerio de Hacienda que se ha empeñado en que Madrid no pueda utilizar su dinero para desarrollar las políticas sociales que se venían realizando", ha comentado.

Además, han adelantado que tras estas reuniones valorarán la convocatoria de una manifestación en diciembre o en enero.

Además de Ecologistas en Acción y de la FRAVM, Madrid no se vende está conformada por miembros de Ganemos, Anticapitalistas, IU, la plataforma por la Remunicipalización, UGT-SMD, CGT-Sindicato de Trabajadores de la Administración Pública, PCM, Yayo Flautas, Frente Cívico o La Comuna.