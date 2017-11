Aragón pide la devolución inmediata de los bienes de Sijena

Zaragoza, 28 nov (EFE).- La consejera de Educación y Cultura del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, quiere que Cataluña devuelva "ya" los bienes de arte religioso del Monasterio de Sijena (Huesca) y le ha pedido al Gobierno central que, "si tienen que recurrir a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que lo hagan".

Así se ha pronunciado la consejera tras conocer la decisión del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, de ordenar el cumplimiento de la sentencia, una vez que hoy ha recibido el requerimiento del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Huesca para que los 44 bienes depositados en el Museo de Lleida pendientes de devolución retornen a Aragón.

"No me cabía duda que un Gobierno que va a Cataluña a restaurar la legalidad no puede hacer otra cosa con el cumplimiento de esta sentencia que la Generalitat ha incumplido reiteradamente", ha declarado la consejera a los medios tras confirmar la noticia personalmente con el ministro por teléfono.

Para Pérez, es "una buena noticia pero no es la definitiva" y, aunque ha asegurado que creen en la voluntad del ministerio, ha especificado que necesita "una información más concreta". "Y que nos los devuelvan ya", ha insistido.

Aunque no ha querido mostrarse pesimista, ha advertido de que en Aragón "estamos ya descreídos de muchas problemas" y "ya hemos visto las reacciones que tiene la Generalitat, no solo políticas sino técnicas", ha recordado Pérez respecto a la actitud que ha mantenido el exGovern con cada sentencia que ha ordenado la devolución de este patrimonio.

La consejera ha urgido, asimismo, al ministro a que diga "qué día" será la devolución "con el fin de tener todo preparado para que vuelvan los bienes", porque "cuanto antes se haga, nos ahorraremos muchas declaraciones y tensiones innecesarias".

Mayte Pérez ha dicho que esta devolución "no es una cuestión política, sino de justicia y de cumplimiento de la legalidad" y el "anhelo de una tierra, de las instituciones y de la sociedad civil que ha luchado por su patrimonio".