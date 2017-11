Bonet vincula la sede de Freixenet al resultado de las elecciones catalanas

Madrid, 28 nov (EFE).- Si las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña dan como resultado un Gobierno "respetuoso con la Constitución, el Estatuto y el orden legal", Freixenet continuará en esa comunidad, si no, su presidente, José Luis Bonet, planteará a su Consejo de Administración el cambio de domicilio fiscal.

"Ha sido un octubre negro. Cuando hay inestabilidad pasa lo que pasa. No hay un catalán que no sepa las consecuencias de salirse del carril. Se ve cierta recuperación pero el daño que se ha hecho es muy importante. Si el 21 de diciembre el pueblo catalán vota y lo hace por la senda constitucional y estatutaria se podrán restañar las heridas. Si no es así, auguro un mal futuro para los catalanes, los españoles y los europeos", ha asegurado Bonet.

Bonet ha presentado esta noche en Madrid en rueda de prensa su nuevo anuncio navideño acompañado de sus protagonistas, Ricardo Darín y Michelle Jenner, y ha detallado, ante las preguntas de los periodistas, que Freixenet sufrió en octubre "un pinchazo" en sus ventas, "como todo el mundo", pero no debido a un "boicot" a los productos catalanes sino a la "inestabilidad".

Freixenet, ha subrayado, está "muy a gusto" en Cataluña, "porque es su tierra" y marcharse supondría "un fuerte desgarro" pero la situación del pasado mes de octubre le empujó a sopesar su marcha.

"Tuvimos suerte porque días antes de que el Consejo de Administración estudiara la salida, se produjo la aplicación del 155, que sacó a un Gobierno que había ido por una vía equivocada, y se convocaron elecciones. Eso es jugar limpio y con garantías democráticas. Quedarnos es muy importante pero veremos lo que pasa en las elecciones", ha añadido.

"Si el Gobierno que sale es respetuoso con la Constitución y el Estatuto y el orden legal, seguiríamos en San Sadurní -sede de la empresa-. En el caso de que el Gobierno fuera contra la Constitución y el Estatuto propondría al Consejo de Administración el cambio de domicilio fiscal", ha precisado.

Sobre la venta de Freixenet, Bonet ha indicado que "es sabido que hace dos años existió una oferta muy seria de adquisición y eso no es nada malo" pero, ha precisado, "no somos vendedores. Lo demás ya veremos qué pasa".